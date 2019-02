Figlio segreto presunto di Carlo e Camilla | Lady Diana sapeva e voleva dirlo alla stampa

Simon Dorante-Day - Figlio segreto di Carlo e Camilla?/ Chiesto test Dna : "Diana sapeva - stava per rivelarlo" : Simon Dorante-Day, 52enne australiano sostiene di essere il figlio segreto di Carlo e Camilla: ha Chiesto il test del Dna 'Diana sapeva la verità'.

Quel "segreto" della Royal Family : "Sono il Figlio illegittimo di Carlo e Camilla" : Si chiama Simon Charles Dorante-Day, è australiano, ha 52 anni e dice di essere il figlio illegittimo del Principe Carlo e di Camilla Shand. Che di anni, rispettivamente, ne hanno 70 e 71. Ecco, la ...

Isola - spunta il Figlio segreto di Grecia Colmenares : “Mi ha abbandonato” : Mentre Grecia Colmenares si sta mettendo alla prova sull’Isola dei Famosi, in Italia spunta il figlio segreto dell’attrice, abbandonato a 12 anni e poi ritrovato in seguito. Il giovane oggi ha 27 anni, si chiama Gianfranco Pelegri e ha rilasciato un’intervista a Grand Hotel, parlando del rapporto con la regina delle telenovelas. Unico figlio di Grecia, è nato dalla sua relazione con l’imprenditore Marcelo Pelegri. Dopo il ...

Tra Dakar e F1 - Carlos Sainz svela : “il progetto Mini mi piace. Mio Figlio? Vi svelo un segreto…” : Il padre del pilota della McLaren ha parlato della nuova avventura del figlio, sottolineando come il team di Woking abbia dato avvio ad una rivoluzione Una Dakar 2019 da dimenticare per Carlos Sainz, costretto a cedere la corona conquistata un anno fa al qatariota Al-Attiyah. Lo spagnolo ha dovuto alzare bandiera bianca per via di una serie di inconveniente, costati un ritardo impossibile da colmare anche per un campione come ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto - Maria avrà un Figlio da Fernando? Addio Gonzalo : Il Segreto Anticipazioni spagnole: figlio Fernando e Maria in arrivo? Gonzalo va via Maria e Fernando avranno un figlio? Ormai si delinea sempre meglio la trama che Aurora Guerra ha nella mente: l’autrice ha voluto dividere la coppia formata da Gonzalo e Maria per far (ri)emergere un vecchio antagonista … Fernando Mesia! Le Anticipazioni […] L'articolo Anticipazioni spagnole Il Segreto, Maria avrà un figlio da Fernando? ...

Paola Caruso lettera a Pomeriggio 5 su ex e Figlio - un nuovo segreto : “Solo per voi” : Cos’altro c’è da sapere sull’ex fidanzato di Paola Caruso? La lettera a Pomeriggio 5 Paola Caruso ha scritto una lettera per Barbara d’Urso. Qual è il suo contenuto? La conduttrice ha detto che verranno svelati nuovi segreti sull’ex fidanzato. La soubrette ha scelto la conduttrice per fare chiarezza sui fatti che le sono recentemente accaduti. […] L'articolo Paola Caruso lettera a Pomeriggio 5 su ex e figlio, ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Werner rivela che Robert ha un Figlio segreto! : Il grande momento è arrivato! Tra pochissimo anche i telespettatori italiani di Tempesta d’amore assisteranno ad un’incredibile rivelazione che sconvolgerà per sempre la famiglia Saalfeld e aprirà la strada verso la prossima stagione della soap. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda sui nostri teleschermi! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert ha un figlio segreto Come sappiamo, fin dalle ...

Anticipazioni 'Il Segreto' dal 21 gennaio : Antolina aspetta un Figlio : Le puntate della prossima settimana della nota soap "Il Segreto", in onda su canale 5, saranno piene di avvenimenti importanti ed emozionanti. Isaac cerca di evitare le pallottole del fronte Isaac è contrario all'idea di dover partire per il fronte e per questo contatta Carmelo , con la speranza che possa aiutarlo a restare a casa. Elsa intanto cerca di scoprire da Antolina cosa sia accaduto tra lei e Jesus, visto che è convinta che avesse una ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Isaac accusa Elsa di aver ucciso suo Figlio : Antolina abortisce e Isaac ritiene che la sola responsabile sia Elsa. Tutti hanno infatti visto la Laguna spingere Antolina nel burrone.

Anticipazioni Il Segreto prossima settimana : Emilia aspetta un Figlio : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alle Anticipazioni delle puntate de Il Segreto che vedremo in onda la prossima settimana dal 10 al 14 dicembre in prima visione assoluta su Canale 5. Le trame ufficiali rivelano che Emilia confesserà ad Alfonso di aspettare un bambino, anche se la creatura che porta in grembo, in realtà non è il figlio naturale di Alfonso dato che la donna è rimasta vittima di violenza sessuale durante il periodo ...

Claudio Amendola : il segreto sulla moglie e il sogno del Figlio Rocco : Claudio Amendola, venti anni insieme alla moglie Francesca Neri: il segreto della coppia Claudio Amendola e Francesca Neri formano una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. Insieme da venti anni, marito e moglie dal 2010, non hanno mai avuto crisi e non sono mai stati al centro di gossip spiacevoli. Un vero e […]