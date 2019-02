Festival | fischi del pubblico per Motta che riceve il premio ' Miglior duetto' VIDEO

Blastingnews

(Di sabato 9 febbraio 2019) Ieri sera, nel corso della quarta serata deldi Sanremo in onda su Rai Uno, è stato decretato il vincitore del'. I 24 artisti, scelti anche quest'anno da Claudio Baglioni, si sono esibiti, duettando con ospiti come Ermal Meta, Irene Grandi, Morgan, ecc. Al momento della proclamazione, però, non sono mancati ipere Nada che hanno vinto il'.aldi Sanremo per la coppia-Nada, vincitori della serata dei duetti Tra i vari duetti in scena nel corso della quarta serata deldi Sanremo 2019 di ieri sera è stato premiato quello die Nada, che si sono aggiudicati ildella serata.Peccato che ilpresente in sala al Teatro Ariston non abbia gradito questo verdetto finale e, nel momento in cui Claudio Baglioni annunciava la coppia vincitrice della quarta serata di Sanremo, ...