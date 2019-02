Festival di Sanremo | la diretta della finale 

LIVE Sanremo 2019 in DIRETTA : Finale imperdibile - chi vincerà il Festival all’Ariston? : Buonasera e bentornati alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima serata Festival di Sanremo 2019. OA Sport seguirà ogni attimo della serata decisiva del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che ci aiuteranno a sapere tutto sulla caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. Si assegnano il titolo e il premio della critica “Mia Martini” al termine di una serata ricca di emozioni e ...

"Ho scritto la canzone cantata a Sanremo in un giorno. Il Festival? Si doveva svecchiare" : "Mi sentivo l'imbucato della situazione. È stato abbastanza alienante perché è successo tutto talmente in fretta". Anastasio si confessa così con l'AdnKronos all'indomani del suo esordio sanremese giocato su un rap, 'Correre', con cui il giovane rapper ha risposto da 'figlio' al monologo di Claudio Bisio, nei panni di un 'padre' esigente ma inadeguato. "Questa cosa mi è stata proposta due settimane fa. La ...

Ultima serata di Sanremo - ecco l’elenco di uscita dei cantanti in gara. Rai e Bisio : “Questo è un Festival politico perché parla del Paese” : La lunga notte della finale è già cominciata con l’annuncio dell’ordine di uscita di questa sera. Sul palco dell’Ariston vedremo così alternarsi Daniele Silvestri, Anna Tatangelo, Ghemon, Negrita, Ultimo, Nek, Loredana Berté, Francesco Renga, Mahmood, Ex-Otago, Il Volo, Paola Turci, Zen Circus, Patty Pravo con Briga, Arisa, Irama, Achille Lauro, Ni...

Ermal Meta all’attico Monina a Sanremo 2019 (video) : dai suoi preferiti al Festival alla pausa prima del nuovo album : Quarto anno di fila sul palco dell'Ariston per il vincitore uscente: Ermal Meta all'attico Monina a Sanremo 2019 commenta quest'edizione da ospite, senza la pressione della competizione, ma comunque con l'emozione di aver presentato al Festival un duetto sulle note di uno dei brani più apprezzati dal pubblico e dalla critica in quest'edizione, Abbi Cura di Me di Simone Cristicchi. Ospite dell'attico di Michele Monina in quel di Sanremo, a ...

Vincitore Premio sala stampa Lucio Dalla/ Chi ha vinto? - Festival Sanremo 2019 - : Assegnato questa sera il Premio sala stampa Lucio Dalla, in chiusura del Festival di Sanremo 2019: chi vincerà? Simone Cristicchi fra i favoriti

Sanremo - accusa di plagio per una canzone in gara : “sospendano il Festival - diffida agli organizzatori e al direttore artistico” : Non c’è pace per Achille Lauro. Dopo le accuse di chi vede nel suo brano una somiglianza con ‘1979‘ degli Smashing Pumpkins e quelle di chi pensa che la canzone inneggi alla droga, si parla di nuovo di plagio. L’accusa arriva dalla band Enter, che sulla sua pagina Facebook scrive: “Durante la manifestazione del 69esimo Festival di Sanremo abbiamo avuto diverse segnalazioni da numerosi fans e amici riguardo la ...

Festival di Sanremo 2019 - anticipazioni quinta ed ultima puntata : anticipazioni della quinta ed ultima puntata del Festival di Sanremo 2019, che si conclude il 9 febbraio in prima serata su Rai 1

13 donne - tra vallette e conduttrici - del Festival di Sanremo dal 2009 a quest'anno : La prima valletta di Sanremo è Maria Teresa Ruta nel 1955. Da allora, sono tante le donne che hanno calcato il palco del Festival di Sanremo, passando, negli anni, dal ruolo di vallette a quello di conduttrici in piena regola. Ammirate, criticate e sempre chiacchieratissime. Gli ultimi dieci anni di Festival hanno visto tra le altre, Antonella Clerici, conduttrice del Festival nel 2010, Luciana Littizzetto con Fabio Fazio nel 2013 e nel 2014, ...

Sanremo 2019 - la finale : stasera il vincitore del Festival. Eros Ramazzotti ed Elisa super-ospiti : La 69esima edizione del Festival di Sanremo volge al termine e c'è attesa per il gran finale che decreterà il vincitore. stasera torneranno ad esibirsi i 24 artisti in gara. Cambiano le percentuali di voto: quello del televoto del pubblico (50%), che si somma quello della giuria degli esperti (20%) e della sala stampa (30%). La proclamazione del vincitore è determinata dalla classifica finale, cioè la media del ...

Sanremo 2019 - Vanoni critica l’audio del Festival e Timperi se la prende : «Lasciamo perdere. Voglio salutare con affetto la squadra Rai - hai capito Ornella?» : Ornella Vanoni in collegamento con La Vita in Diretta Le chicche che Ornella Vanoni sta regalando in queste settimane sembrano conquistare tutti eccetto Tiberio Timperi. Ieri a La Vita in Diretta, interamente dedicata al Festival di Sanremo 2019, la cantante – in collegamento – non riesce a dare un giudizio sulle canzoni in gara, dati i problemi tecnici presentatisi durante la kermesse: “Da anni la Rai la prima sera non si ...

Sanremo 2019 - Mahmood sorprende al Festival : l'intervista esclusiva in auto : Sanremo 2019, Mahmood in gara con la canzone Soldi al Festival. l'intervista esclusiva a Leggo di Rita Vecchio video Davide Fracassi/Ag.Toiati

Fuori di testi- Ma quant'è scritto male il Festival di Sanremo : Le canzoni sono la vera economia circolare del Festival di Sanremo. Prendono i testi, li armonizzano in una lunga filiera di musica e applausi e spremute di cuore, come direbbe Marco Ferradini, mai una volta a Sanremo, mi ...

Sanremo 2019 - Serata Finale del Festival : Si chiude stasera la 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Ecco la scaletta aggiornata e definitiva dei cantanti in gara e i super ospiti della Finale di Sanremo 2019.

Sanremo 2019 : Achille Lauro denunciato per plagio. Chiesta l'esclusione del cantante o la sospensione del Festival