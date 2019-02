F1 | dalla Mercedes alla Ferrari giù i veli alle nuove monoposto

Mick Schumacher tentato dalla Ferrari. Ma c'è anche l'opzione Mercedes : Il Cavallino pensa a a Schumi jr per la propria Academy e per i test della nuova macchina. Al tempo stesso, esiste un legame speciale con la Mercedes : il padre da giovanissimo era nell'orbita della ...

Schumacher - dalla Ferrari alla Mercedes pioggia di auguri per i 50 anni : 'Siamo con te' : Da Maranello a Stoccarda passando per il Web, le tv e i social di tutti i tipi. Il mondo della Formula 1 e non rendono omaggio a Michael Schumacher , nel giorno in cui il campionissimo della regina della velocità compie mezzo secolo di vita. Un cinquantesimo compleanno naturalmente ...