Europee - leader dei gilet gialli : 'Saremo alleati del M5s - trasformeremo l'Ue' : "Noi gilet gialli che vogliamo allearci con il M5s stiamo creando un grande movimento popolare che si presenterà alle Europee. Insieme cambieremo l'Europa". Lo ha annunciato il leader del movimento ...

Europee - Di Maio e Di Battista incontrano il leader dei 'gilet gialli liberi' - Chalencon : 'Andiamo d'accordo ma alleanze premature' : Chalencon e l'appello contro Macron - Christophe Chalencon, presentato dai media francesi nelle ultime settimane come uno dei leader dei cosiddetti "gilet gialli liberi", ha fatto parlare di sé per ...

Europee - leader Gilet Gialli <br> “Con M5s valori condivisi ma niente alleanze" : M5s e Gilet Gialli futuri alleati? "niente affatto" ha chiarito uno dei portavoce del movimento transalpino dei Gilet Gialli liberi dopo l'incontro avvenuto oggi in un albergo dell’hinterland parigino con Di Maio e Di Battista. "La nostra lotta è molto mediatizzata" in Italia e "volevamo incontrarli" ha detto Christophe Chalençon a Le Parisien. I Gilet Gialli volevano "scoprire questo partito e capire bene il suo posizionamento politico ...

Europee - Di Maio e Di Battista incontrano il leader dei 'gilet gialli liberi' - Chalencon : 'Sono d'accordo su tutto' : Il vicepremier, Luigi Di Maio , ha incontrato a Parigi Christof Chalencon , uno dei leader dei gilet gialli. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del ministro del Lavoro specificando che all'incontro era ...

Accordi&Disaccordi - Alessandro Di Battista su Nove : “Alle Europee farò campagna elettorale. Non so se sarò il leader M5s alle politiche” : “farò la campagna per le elezioni europee, ma non so se sarò il leader M5s alle prossime elezioni politiche”. Lo ha dichiarato Alessandro Di Battista, ospite ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk di approfondimento politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda su Nove il venerdì alle 22:45. ‘Accordi&Disaccordi’ (5 episodi x 60’) è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è disponibile ...

Il leader della Lega verso le Europee : 'Un patto politico con i sovranisti' : Salvini pensa ad un accordo come quello con M5s per il Governo italiano aperto a tutti i partiti che voranno esserci - Matteo Salvini proporrà un patto per l'Europa a polacchi, spagnoli, danesi e a ...