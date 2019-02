Eros Ramazzotti canta Adesso tu al festival di Sanremo con Claudio Baglioni

Sanremo 2019 - diretta finale : si balla all'Ariston con Eros Ramazzotti e Luis Fonsi. Standig ovation per Virginia Raffaele : Ci siamo, la finale del Festival di Sanremo 2019 è appena iniziata. Su Leggo.it la diretta che stiamo seguendo minuto per minuto. Super ospiti: Eros ...

Eros Ramazzotti con Luis Fonsi a Sanremo 2019 tra Per le strade una canzone e il successo Adesso tu (video) : Eros Ramazzotti con Luis Fonsi a Sanremo 2019 portano un accenno d'estate con Per le strade una canzone, brano che hanno portato in radio a cominciare dal 18 gennaio e che è contenuto nell'ultimo album dell'artista romano che presto porterà in tour con l'anteprima di Monaco già fissata per il 17 febbraio prossimo. La prima ospitata della finale, già annunciata qualche settimana fa, si apre con Vita ce n'è, singolo apripista del nuovo album ...