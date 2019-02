Entrare tardi aiuta i ragazzi a dormire meglio Io sono d’accordo | posticipiamo

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 febbraio 2019) Una delle primissime parole che i nostri figli hanno imparato, dopo mamma, papà e pappa, è stata con ogni probabilità “muoviti”: più che un vero e proprio arricchimento lessicale, è un comando, un ordine, spesso con il punto esclamativo. La prendo alla larga per commentare l’interessante ricerca di Marco Angriman, neuropsichiatra infantile dell’Ospedale di Bolzano.Per Angriman i bambini e ini dormono sempre meno per i motivi più svariati, con danni per la loro salute e il rendimento. Una delle sue proposte è di posticipare l’ingresso a scuola, portandolo attorno alle 10.Non posso che essere d’accordo con questa proposta, peraltro già portata avanti in alcuni paesini dell’Inghilterra e in altre parti del mondo. Sui benefici di un buon sonno, non solo per i bambini, siamo tutti d’accordo: questa non è certo una considerazione che spinge al ...