Economia e Politica | «Effetti della manovra modesti Le alternative c' erano»

Dombrovskis : Incertezza politica causa rallentamento Economia italiana - : Il vicepresidente della Commissione Ue, intervistato da Sky Tg24, ha commentato le previsioni sullo stato dei conti italiani e sulla crescita prevista. "I rischi che avevamo prospettato si stanno ...

Spread torna su livelli venerdì dopo fiammata - occhi su Economia e politica : Il mercato obbligazionario italiano pare aver metabolizzato la caduta in recessione, fotografata dal dato sul Pil del quarto trimestre, ma registra le tensioni politiche all'interno della maggioranza.

BCE - 'CRESCITA A RISCHIO - MINACCE DA PROTEZIONISMO'/ Confermata politica sui tassi - Draghi : 'Economia debole' : La BCE di Mario Draghi conferma la politica sui tassi ma vede dei rischi per la crescita dettati dal protezionismo e dalla volatilità dei mercati.

Forum di Davos - Londra all'Unione : prima l'Economia - poi la politica : Per Liam Fox, l'Unione e Londra dovrebbero anteporre l'economia alla politica. E' il messaggio del Ministro per il Commercio internazionale britannico al Forum Economico Mondiale di Davos. Fox riporta le preoccupazioni delle imprese britanniche riguardo a ...

Draghi : "L'incertezza geopolitica alla base del rallentamento dell'Economia" : Strasburgo. La ragione principale del rallentamento dell'economia è soprattutto "l'incertezza geopolitica", che "mette in discussione i pilastri su cui è stato costruito l'ordine post II Guerra mondiale, mette in discussione la Ue, ha a che fare con la ...

Draghi : Economia più debole del previsto - servono ancora stimoli di politica monetaria : 'I recenti sviluppi dell'economia' sono stati più deboli del previsto e le incertezze, legate in particolare ai fattori globali, rimangono importanti. Quindi non c'è spazio per l'autocompiacimento'. Lo dice Mario Draghi ...

Fed - Rosengren : politica monetaria va adeguata ad andamento Economia : Secondo Eric Rosengren, presidente della Fed di Boston, la banca centrale americana dovrebbe mantenere una politica monetaria stabile ed essere aperta a modificare i tassi di interesse verso l'alto o ...

Merkel-Macron uniti sulle sfide - il 22 firma Trattato. Si punta a grande convergenza - da Economia a politica e clima : Il trattato dell'Eliseo, che vincolo' francesi e tedeschi all'amicizia, fu firmato 18 anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale, in un clima non alieno da diffidenza, fra i due grandi avversari nel cuore dell'Europa. Ora, 56 anni dopo, il 22 gennaio, ad Aquisgrana, Angela Merkel ed Emmanuel Macron rilanceranno l'intesa siglata all'epoca da Konrad Adenauer e Charles de Gaulle, firmando un nuovo trattato di cooperazione. L'amicizia ...

Fed - Powell : la politica monetaria si adeguerà all'Economia : Tuttavia ha promesso che la banca centrale adeguerà la propria politica monetaria in base all'andamento dell'economia nei prossimi mesi adeguandola nel caso di rallentamento inaspettato della ...

Il 2018 della Germania : tra politica ed Economia - chi ha vinto e chi ha perso : Immigrazione, invecchiamento della popolazione, sicurezza e difesa, globalizzazione e digitalizzazione, rivoluzione tecnologica e disuguaglianze sono alcuni dei grandi dibattiti che hanno animato e diviso il Paese nel 2018...

... "Da più parti e da diversi mesi esponenti del mondo della politica e dell'Economia 'alta' ci assicurano che la crisi è ormai : Questo ci preoccupa, ovviamente, perché da più parti e da diversi mesi esponenti del mondo della politica e dell'economia 'alta' ci assicurano che la crisi è ormai dietro l'angolo". I dati in mano a ...

La Fondazione Volta e quell'intreccio tra Economia e politica. Il ruolo delle associazioni di categoria nelle strategie di sviluppo del territorio : Oppure, rinsaldare il rapporto tra mondo produttivo e università senza delegare troppo alla politica. Che soprattutto in città, in questo momento, appare piuttosto debole. Certo è che la strategia di ...

Economia : Blanchard - Peterson Institute for International Economics - al 'Corriere della Sera' - l'Europa non cambi politica monetaria : Roma, 20 dic 09:48 - , Agenzia Nova, - Un nuovo modello per uno sviluppo sostenibile e inclusivo? Dobbiamo essere realistici, non c'è alternativa alla combinazione di Economia... , Res,