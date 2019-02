Dopo mareggiata allarme turismo Tigullio

Dopo la mareggiata - la plastica invade anche la Pelosa : STINTINO. I tempi sono cambiati. Fino a qualche tempo fa le mareggiate accompagnavano in spiaggia le alghe e, al massimo, qualche pezzo di plastica . Adesso accade il contrario, in mezzo alla plastica ...

Maltempo - situazione critica in Sardegna : Dopo una violenta mareggiata cede una strada : Una violenta mareggiata si è abbattuta sul lungomare di Cardedu, in Ogliastra, causando numerosi danni. Gravemente compromesse le strutture murarie di un’abitazione in prossimità dell’area del parcheggio antistante la spiaggia, mentre l’azione di erosione delle onde ha provocato anche il cedimento del piano della sede stradale, che è stata immediatamente chiusa al traffico. Non si segnalano danni alle persone. Sul posto, in ...