Domenica In | dramma per Mara Venier | grosso guaio di salute | salta la puntata più attesa

Domenica Live - il drammatico faccia a faccia in tv tra Barbara D'Urso e la sorella Eleonora : Un particolare momento di televisione a Domenica Live di Barbara D'Urso: su Canale 5, infatti, Carmelita ha intervistato sua sorella, Eleonora D'Urso, attualmente impegnata nel cast de La dottoressa Giò. Le due sono figlie dello stesso padre, Rodolfo D'Urso, e di due madri diverse. E a Domenica Live

Domenica In - la drammatica infanzia della figlia di Little Tony : "Come mi costringevano a vivere" : A Domenica In di Mara Venier, l'intervista a Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony. La donna ha ripercorso la sua vita, ricordando anche come suo padre "aveva nascosto la sua malattia, non ha voluto che trapelasse nulla, non l’ha confidato neanche agli amici più cari. Forse non voleva dare un d

Domenica Live - Barbara D'Urso e il dramma della sorella Eleonora : 'Per un anno non ci siamo parlate - lei...' : Oggi a Domenica Live la conduttrice Barbara D'Urso intervisterà la sorella, Eleonora D'Urso , ma al settimanale DiPiù la regina di Mediaset confida come tra loro non sia andato tutto liscio, lontano ...

Domenica Live - Barbara D'Urso e il dramma della sorella Eleonora : "Per un anno non ci siamo parlate - lei..." : Oggi a Domenica Live la conduttrice Barbara D'Urso intervisterà la sorella, Eleonora D'Urso, ma al settimanale DiPiù la regina di Mediaset confida come tra loro non sia andato tutto liscio, lontano dai riflettori. "Sei anni fa Eleonora si è allontanata da me. Ha avuto un momento di crisi personale e

Galeazzi ritorna dalla Venier - drammatica confessione a Domenica in : Giampiero Galeazzi e Mara Venier: il binomio vincente di tante 'Domenica In' anni '90 si è ricomposto per un giorno. Il giornalista e commentatore sportivo ha voluto rassicurare tutti: "Non ho il ...

Domenica In - Giampiero Galeazzi in sedia a rotelle abbraccia Mara Venier : la frase drammatica : Il mitico Giampiero Galeazzi è riapparso in tv come ospite di Domenica In dalla sua amica storica Mara Venier. Il giornalista 72enne è arrivato in studio in sedia a rotelle, visibilmente provato dalla ...

Domenica Live Randi Ingerman rivela il dramma della sua malattia : Randi Ingerman rivela il suo dramma. «Sono appena tornata da Miami. Mia sorella, che non ha neanche 50 anni, era malata da 20, stava morendo. Ha avuto il trapianto di rene che le serviva, grazie a un giovane di 17 anni che purtroppo ha perso la vita. Io oggi credo ai miracoli». Randi Ingerman a “Domenica Live” racconta la sua storia e la sua malattia. Soffre infatti di crisi epilettiche. «Ho avuto la prima crisi nel 2009 – dice – ma ...

Lory Del Santo a Domenica Live racconta il dramma del figlio morto : Lory Del Santo racconta a “Domenica Live”, insieme al compagno Marco, la morte del figlio Loren, suicidatosi, e la reazione dell’altro figlio, Devin. «Il dolore è una cosa che uno pensa abbia un limite, un perimetro. Di solito sono io che soffro da sola e posso indagare. In questo caso invece vedevo un’altra persona, Devin, che soffriva in modo così devastante…. è caduto in una crisi di dolore così profonda … era come un dolore che faceva a ...

Domenica Live - Michela De Paoli e i dettagli del dramma : 'Ridotta così dopo Chi vuol essere milionario' : Come sempre, Domenica Live di Barbara D'Urso si apre con la rubrica dedicata ai vip , o quasi-vip, caduti in disgrazia. Nella puntata su canale 5 di Domenica 9 dicembre, presente in studio, ecco ...

RANDI INGERMAN/ Il dramma dell'epilessia : 'fino a 40 anni mi sono sentita sul tetto del mondo' - Domenica Live - - IlSussidiario.net : RANDI INGERMAN ospite di Domenica Live di Barbara d'Urso: la modella americana è pronta a raccontare cosa è successo in tutti questi anni