Discesa libera rinviata alle 13 | 30

Discesa libera maschile ai Mondiali di sci 2019 : Paris a caccia dell'oro : Il via alle 13.30. Ma dallo start del SuperG. Il Mondiale di Aare in Svezia deve fare i conti ancora una volta i conti con il maltempo. Che non impedirà la disputa della Discesa libera maschile, ma ...

Mondiali sci alpino Are 2019 - la Discesa libera maschile in diretta LIVE alle 12.30 : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 3 minuti fa 26 GANONG Travis USA 27 CASSE Mattia ITA 28 SCHWAIGER Dominik GER 29 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR 30 VUKICEVIC Marko SRB - di Redazione SkySport24 4 ...

Mondiali - domani la Discesa libera maschile : Paris punta l'oro : R educe dall'oro in superG, domani 'Dommè ci prova ancora e tenta un magico bis, come quello a fine dicembre in coppa del mondo a Bormio: primo in superG e primo in discesa. 'Dommè non è mai stato ...

Mondiali di Sci - Dominik Paris pronto per la Discesa libera : «Pista buona - attenzione al meteo» : ARE, Svezia, - Dominik Paris , dopo la conquista della medaglia d'oro Mondiali di Are in SuperG , si appresta ad affrontare la discesa libera di sabato, seconda prova iridata, nella quale l'azzurro è ...

Discesa libera Garmisch 2019 : orario - diretta tv e streaming - dove vederla : Discesa libera Garmisch 2019: orario, diretta tv e streaming, dove vederla La coppa del mondo di sci alpino è un circuito internazionale di gare di sci alpino organizzato annualmente dalla Federazione Internazionale Sci (FIS). A partire dal 1966/1967 prendono quindi parte alla competizione gli atleti delle varie squadre nazionali di sci alpino. Le gare si svolgono solitamente da fine ottobre a marzo, nelle più grandi località sciistiche ...

Sci - la Discesa libera maschile di Garmisch annullata per maltempo : La squdra italiana di discesa sarà formata da Dominik Paris, reduce dalla vittoria a Kitzbuhel, dal campione del mondo di supergigante nel 2011 Christof Innerhofer e dal 33enne romano Matteo ...

Sci - la Discesa libera di Garmisch cancellata per maltempo : Ancora il maltempo a modificare il calendario della Coppa del Mondo di sci. La fitta nevicata delle ultime ore ha costretto gli organizzatori a cancellare la discesa libera in programma oggi alle 11.

Sci alpino maschile - Discesa libera Garmisch-Partenkirchen 2019 : gara cancellata a causa delle avverse condizioni meteo : DIRETTA discesa libera Garmisch-Partenkirchen, SCI alpino maschile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE discesa libera Garmisch-Partenkirchen 2019 Kandahar 2, ventottesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019 10.42 A causa del meteo è stata decisa la cancellazione della discesa libera Garmisch-Partenkirchen 09.58 Bentornati per un'altra diretta scritta. A causa delle ...

Sci - Sofia Goggia ancora sul podio : 2a nella Discesa libera di Garmisch : Sofia Goggia, ritornata alle gare con un fantastico Super G a cento giorni dall'infortunio al malleolo, ha ottenuto un altro secondo posto. Meglio della Goggia, per appena 25 millesimi, l'austriaca Stephanie Venier. nella discesa di Garmisch l'azzurra Federica Sosio ha subito la rottura di tibia e perone.Continua a leggere

Sci : Goggia fa il bis a Garmisch - seconda anche nella Discesa libera : L'azzurra Sofia Goggia si è aggiudicata il secondo posto anche nella discesa libera di coppa del mondo di sci a Garmisch, dopo quello di ieri in SuperG. La campionessa olimpica ha chiuso la discesa in 1'37''71, superata di 25 centesimi dall'austriaca Stephanie Venier. Terza la tedesca Kira Weidle ...

Sci : Goggia fa il bis a Garmisch - seconda anche nella Discesa libera : L'azzurra Sofia Goggia si è aggiudicata il secondo posto anche nella discesa libera di coppa del mondo di sci a Garmisch, dopo quello di ieri in SuperG. La campionessa olimpica ha chiuso la discesa in 1'37''71, superata di ?25 centesimi dall'austriaca Stephanie Venier. Terza la tedesca Kira Weidle (1'38).

Discesa libera Garmisch-Partenkirchen Ancora in corso : Venier in testa - Goggia 2ª : Tutto pronto per la Discesa libera di Garmisch, Germania, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019.

Discesa libera di Kitzbuehel 2019 - trionfa l'azzurro Paris. La classifica : Per Paris arriva la terza vittoria stagionale dopo la doppietta di Bormio, la dodicesima in carriera in coppa del mondo. La Streif si conferma terreno fertile per il 29enne atleta dei carabinieri, ...

Lo sciatore italiano Dominik Paris ha vinto la Discesa libera di coppa del mondo - a Kitzbühel : Dominik Paris ha vinto la prova di discesa libera sulla pista di Kitzbühel, in Austria, una delle gare più difficili e prestigiose della coppa del mondo di sci alpino. Paris, che ha 29 anni, ha vinto con il tempo di 1,56,82