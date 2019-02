Diretta Pontedera Arezzo Risultato live 0-0 | streaming video e tv | in campo | il derby

Diretta GOL Coppa Italia Serie C : spicca il derby toscano Pisa-Pontedera : Ritorna la Coppa Italia Serie C con gli ottavi di finale della manifestazione: tra le gare in programma oggi 6 febbraio spicca il derby toscano Pisa-Pontedera, con fischio di inizio previsto per le ore 14.30. Particolare attenzione meritano i big match Monza-Pro Vercelli e Trapani-Catanzaro, mentre l'Imolese, dopo un cammino entusiasmante in campionato, proverà a fare bene anche nella manifestazione tricolore ospitando la Carrarese al Romeo ...