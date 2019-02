Di Maio&co | i nuovi avanguardisti a Mentone

huffingtonpost

'Come ministro ho sempre guardato alla tradizione democratica millenaria della Francia': così Di Maio a Le Monde. La gaffe storica di Di Maio sulla Francia: 'Ha una tradizione democratica millenaria'. Ma la Rivoluzione risale a 230 anni fa. Giampaolo Pansa invoca un golpe "E' un governo di terroristi. Ne serve uno di tecnici sostenuto da militari. Di Maio..."

(Di sabato 9 febbraio 2019) Al momento, manca soltanto una formale dichiarazione di guerra consegnata all'ambasciatore di Francia. Ma proviamo a vederla con occhi innocenti. Chissà se il nostro vicepremier Luigi Di Maio sa che, personalmente, come molti altri piccini d'Italia, proprio da bambino, sognavo Parigi, era davvero il miraggio di molti; fra i regali possibili, agognavo proprio un chepì, lo stesso dei "flic", disegnati con mantellina e sfollagente, nei libri di testo di mia madre prof proprio di lingua e letteratura francese. Ne ebbi in dono un modello della Legione straniera, bianco, ferita ancora aperta, incancellabile, nulla in confronto, temo, a ciò che patisce al momento il nostro Luigi di Maio da parte proprio dei colleghi Francesi.In ogni caso, la frattura con le diplomazie d'Oltralpe, non più udite da quando siamo repubblica, il cui tricolore, e anche questo va detto ...