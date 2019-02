Di Maio attacca Bankitalia | Cambiare direttorio

Reddito - il Fondo monetario lo promuove ma ne critica le cifre. Di Maio attacca : ‘Affamano i popoli - non hanno credibilità’ : La crescita è rallentata e il rischio recessione è aumentato. Il rapporto Article IV del Fondo monetario internazionale sull’Italia, redatto il 18 dicembre scorso e pubblicato oggi, avverte il nostro Paese delle sue debolezze strutturali e della conseguente vulnerabilità: in caso di un acuto stress dell’Italia l’effetto contagio potrebbe essere globale e significativo, tanto da “spingere i mercati in territori inesplorati”. Il ...

Alta tensione nel governo sulla Tav. Di Maio attacca : 'Non si fa - discorso chiuso'. Più cauto Salvini : 'Troveremo un accordo' : Dall'analisi costi-benefici emergerebbe un saldo fortemente negativo. Categorico il vocepremier pentastellato: 'finché ci siamo noi al governo non si fa'. Più duro Di Battista che si rivolge a Salvini:...

Bernini (FI) attacca Di Maio e il M5S sul no alla Tav : ‘Subito un nuovo governo’ : Sui suoi profili social, la capogruppo al Senato di Forza Italia, nonché professoressa universitaria di diritto pubblico comparato, Anna Maria Bernini, ha discusso della realizzazione delle grandi opere nel nostro Paese, come la Tav, affinché si favorisca la crescita e lo sviluppo economico del nostro Paese. L’ex ministro delle politiche europee sotto il governo Berlusconi ha commentato e criticato pesantemente le ultime dichiarazioni del ...

Tav - Di Maio attacca la Lega : 'con noi non si fa'. Di Battista : 'Salvini non rompa - è un buco inutile' : La Tav della discordia continua a dividere gli alleati di governo. Ridda di dichiarazioni di segno opposto anche di sabato. A cominciare dal ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli che in ...

Le imprese pro-Tav si schierano con Salvini e attaccano M5S : "Di Maio non sa di cosa parla" : Gli industriali confidano in Salvini e attaccano i 5 Stelle sulla. Presa di posizione delle imprese a favore del leader della Lega Matteo Salvini, dopo la visita ai cantieri della Tav di Chiomonte nella quale il ministro dell'Interno ha espresso il suo favore al completamento dell'opera, tanto osteggiata dall'alleato di Governo grillino. Le associazioni degli industriali hanno apprezzato il gesto, anche simbolico, di Salvini di recarsi a ...

Di Maio attacca Carige : gestione scellerata collegata alla politica : "La verità è sotto gli occhi di tutti, è il segreto di Pulcinella". Così Luigi Di Maio intervenendo in Aula per rispondere alle interpellanze di Banca Carige. "Stamattina qui in Aula voglio ...

Recessione - Renzi attacca Di Maio : “Tragedia disperata di un uomo ridicolo”. Poi l’ironia sui navigator : “Come i forestali…” : “Siamo in Recessione e naturalmente Di Maio dà la colpa Pd, ai governi precedenti, a me. È la tragedia disperata di un uomo ridicolo”. È la replica, affidata a un video pubblicato sui social, di Matteo Renzi alle parole del ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico dopo i dati diffusi dall’Istat sul quarto trimestre. L’ex presidente del Consiglio, poi, ironizza sui navigator, paragonandoli ai “forestali del ...

Pil. Di Maio : "Nessuna manovra correttiva". E attacca : "Il Pd non ci ha portato fuori dalla crisi" : ...che si continui a tagliare welfare e diritti per finanziare un debito che comunque continua a crescere o volete che si cominci ad aiutare le persone che hanno bisogno per far crescere l'economia? Da ...

ESCLUSIVA Sen. De Poli - UDC - : "Tav? Favorevoli alla sua realizzazione. Macron attacca Salvini e Di Maio? Pensi ad altro" : Da una parte c'è il centrodestra che è per il Sì alle infrastrutture e alla crescita, dall'altra c'é la Politica dei No alle opere e agli investimenti. Come commenta le dichiarazioni del Presidente ...

Dopo Di Maio anche Salvini attacca la Francia : 'Nessuna lezione da Macron' : Di Maio e Salvini insieme contro Macron, in particolare sulle politiche economiche e di migrazione della Francia. Ogni occasione è buona per accusarsi a vicenda, le parole di Di Maio sulla "colonizzazione" francese in Africa hanno addirittura portato l'Eliseo a convocare l'ambasciatore italiano a Parigi. Salvini si accoda al collega grillino e dichiara: "Nessuna lezione da Macron". I due vicepremier contro Macron Di Maio resta sulla sua ...

Salvini insiste : colpa delle Ong. E Di Maio attacca la Francia : Lutto avvertito da molti, persino tra i cuori di pietra della politica, oggi. Il candidato leader del Pd, Nicola Zingaretti, se ne fa scudo per dire che 'nulla è risolto'. La presidente del Senato, ...

Juncker : 'Non siamo stati abbastanza solidali con la Grecia'/ Ue - Di Maio attacca : 'Lacrime di coccodrillo' : Jean-Claude Juncker: 'Non siamo stati abbastanza solidali con la Grecia'. Ultime notizie Ue, Luigi Di Maio attacca: 'Lacrime di coccodrillo'.