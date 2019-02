De Luca irride Di Maio | ' Sembrava Walter Chiari con il sarchiapone | Tav? Siamo al cabaret'

Blastingnews

(Di sabato 9 febbraio 2019) Vincenzo De, presidente della Regione Campania, non è mai stato tenero nei confronti del Movimento Cinque Stelle. Ogni sua uscita ha messo in chiaro la sua antipatia nei confronti dei grillini, spesso accusati di inadeguatezza con particolare riferimento al suo correggionale Luigi Di. Nei giorni in cui, tra le altre questioni, si parla dell'appropinquarsi del momento in cui inizierà ad essere erogato il reddito di cittadinanza, il governatore campano, con una certa irriverenza, sbeffeggia quella che è stata la presentazione della "card" con una scenografia improntata ad enfatizzare l'evento.7La presentazione della card secondo DeVincenzo Deparla nella sua consueta intervista a Lira Tv e lo fa con il consueto tono sarcastico. Non nasconde, anzi manifesta a chiare lettere, quella che è la voglia di fare del "sarcasmo" su una vicenda che definisce, senza mezzi ...