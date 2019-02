Daniela Ducato | l’imprenditrice più innovatrice d’Italia | «Il futuro si costruisce senza

vanityfair

(Di sabato 9 febbraio 2019)con un orto da tavola su biotessile OrtolanaBiotessile per binario mangiapetrolioTavolo «al pomodoro»e i suoi materiali greenVertical garden Ortolana HempGeolana biotessili disinquinanti e rigeneranti per mare laghi suolo Geolana disinquinanti acquatici degli idrocarburi petrolchimici Edizero interior ecologico di stand VinitalyUna panoramica dei prodotti ecologici delle filiere EdizeroLa rivista americana Fortune l’ha premiata da poco come imprenditrice più innovativa d’Italia, ma, già prima,aveva ricevuto in Svezia il titolo di imprenditrice più innovativa d’Europa nel settore industria green e successivamente è stata nominata Cavaliere della Repubblica per meriti ambientali e definita «campionessa mondiale di innovazione» da parte del presidente Sergio Mattarella. Per il New York Times i prodotti delle sue filiere sono tra le ...