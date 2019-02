Dal film alla realtà,2 attrici nei guai

: L'8 febbraio 1931 nasceva a Marion, nell'Indiana, James Dean. L'attore, divenuto un mito del cinema americano, morì… - Corriere : L'8 febbraio 1931 nasceva a Marion, nell'Indiana, James Dean. L'attore, divenuto un mito del cinema americano, morì… - WeCinema : L’#8febbraio di 88 anni fa nasceva il mito #JamesDean. Icona di stile, attore di grande talento e divo dal fascino… - WeCinema : God… ops! Dog save the Queen. Il cane della regina è il protagonista del film d'animazione di #BenStassen dal tito… -

Arrestate con l'accusa di furto aggravato le gemelle Alessandra e Valentina Giudicessa, interpreti delle gemelle incallite taccheggiatrici Pamela e Sue Ellen nel"Come un gatto in tangenziale", di Paola Cortellesi. Già denunciate per un altro furto nel luglio dello scorso anno, le due sono finite agli arresti domiciliari per aver rubato capi di abbigiamento in un negozio dell'Eur per un valore di quasi 5mila euro. Le due sono state identificate grazie ai video della sorveglianza(Di sabato 9 febbraio 2019)