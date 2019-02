Da piazza Garibaldi a Port'Alba - Napoli ostaggio della doppia fila : «Noi prigionieri delle auto» : Una dentro l?altra, senza toccarsi mai. Sembra una magia ma è l?arte della sosta stradale a Napoli. Ogni angolo è quello giusto. Ogni spazio va occupato. Ogni vuoto,...

L'estate in musica di Cervia : il 20 luglio concerto di Antonello Venditti in piazza Garibaldi : Il programma varia ogni anno, dai concerti agli spettacoli, con ottimi risultati per abbracciare diverse fasce di pubblico. Stiamo lavorando ad una grande estate in musica e a breve sveleremo gli ...

Pisa - attesa per il Capodanno 2019 in piazza Garibaldi con Emanuela Aureli e Adika Pongo : Il programma della festa dell'Ultimo dell'Anno 2018 a Pisa, che interesserà un'ampia location tra Piazza Garibaldi e Ponte di Mezzo, sarà caratterizzato da due eventi principali: l'esibizione della nota imitratrice ternana Emanuela Aureli e lo show del gruppo musicale Adika Pongo. I due momenti saranno intervallati dallo spettacolo di fuochi artificio che a Mezzanotte sancirà l'entrata nel 2019. Il veglione Pisano di San Silvestro sarà condotto ...

Capodanno a Parma - per l'ultimo dell'anno concerto gratuito della Pfm in piazza Garibaldi : Anche per l'ultimo dell'anno 2018 la bella città di Parma, in Emilia Romagna, festeggerà con un concerto gratuito. A tale proposito, gli artisti protagonisti della festa di Capodanno 2019 a Parma in Piazza Garibaldi sarà il gruppo della Pfm con il concerto Il Suono del Tempo. Riguardo agli orari dell'evento, la Premiata Forneria Marconi salirà sul palcoscenico alle ore 23:00 e, dopo aver celebrato l'entrata nel nuovo anno con i presenti, ...