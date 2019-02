Il governo contro Bankitalia : dal taglio alle stime di crescita alle “porte girevoli” - le ultime tensioni : Ma la tesi sostenuta d alle forze politiche di maggioranza, stando alla quale chi avrebbe dovuto contro llare ed evitare i crack bancari non l’avrebbe fatto non è il solo elemento di frizione tra una parte del governo e la banca centrale...

Il governo contro Bankitalia : dal taglio alle stime di crescita alle 'porte girevoli' - le ultime tensioni : ...6%, possibile recessione a fine 2018 La gelata sulle stime di crescita per il 2019 e l'allarme recessione Il 18 gennaio arrivano le nuove stime di Bankitalia sulla crescita dell'economia italiana . ...

Da Bankitalia alle ex Pop veneteDi Maio e Salvini ritrovano l'intesa : Gli alleati di governo, a Vicenza per l'assemblea dei "truffati" di Pop Vicenza e Veneto Banca, ritrovano l'intesa sul tema della tutela del risparmio e dei mancati controlli. E annunciano che sono in arrivo i rimborsi automatici nonostante i rilievi della Commissione europea Segui su affaritaliani.it