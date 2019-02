«Correre» | ecco cosa ha cantato Anastasio a Sanremo

Ecco testo e significato dell'inedito "Correre" che Anastasio ha presentato a Sanremo : Le difficoltà del mestiere di padre sono al centro del monologo di Claudio Bisio durante la quarta serata di Sanremo 2019. "Dicono che sono pigri, fannulloni, indolenti, io non credo, do fiducia a questi ragazzi", anche se "valanghe di asciugamani zuppi sono impilati sul pavimento", "i portacenere traboccano di residui di canne", "sotto la macchinetta del caffè c'è l'alone dello zucchero", "il computer scarica musica ...

Influenza - esperto : ecco in quali casi riCorrere al 118 : “In soggetti fragili o che hanno patologie concomitanti (diabete, BPCO, patologie cardiovascolari) non si devono sottovalutare i rischi che le complicanze dell’Influenza possono avere: “lo afferma Fabrizio Pregliasco virologo presso il Dipartimento Scienze biomediche per la salute dell’Università degli Studi di Milano e Responsabile scientifico di www.osservatorioInfluenza.it e presidente nazionale ANPAS (Associazione ...

Capodanno 2019 in provincia di Imperia - ecco alcune idee per trasCorrere al meglio la Notte di San Silvestro : Ma se il Cenone con spettacoli dal vivo e musica nei locali sbaraglia tutte le proposte per la Notte più lunga dell'anno, non mancano certo numerosi intrattenimenti messi in campo dalle varie ...

Respirare correttamente per Correre meglio : ecco come e perché! : Iniziamo a compierlo dal momento in cui veniamo al mondo e, almeno fino all'età adulta, difficilmente ci chiediamo se il modo in cui immettiamo aria nel nostro organismo sia corretto o no. In termini ...