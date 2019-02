Continua la corsa al serale di Amici di Maria De Filippi | due nuovi allievi conquistano

Serie A - la 23^ giornata : Continua la spettacolare corsa Champions - la Juventus rischia grosso ed anche per la salvezza è bagarre vera : Prende il via già dal giovedì la 23^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia ben più importante con indicazioni in arrivo soprattutto per la zona Champions League. Proprio su questo aspetto bisogna considerare l’anticipo che apre le danze, in campo la Lazio di Simone Inzaghi che ha intenzione almeno momentaneamente di riprendersi il quarto posto, di fronte l’Empoli, una squadra che sembra in grande ...

Basket - Serie A : Cantù Continua la corsa - batte e raggiunge Trento : Nell'anticipo di mezzogiorno l'Acqua San Bernardo Cantù supera 97 a 92 la Dolomiti Energia Trentino e la raggiunge in classifica a quota 14 punti. La squadra allenata da coach Pashutin conferma il suo ...

Australian Open – Serena Williams gioca da regina! Halep si arrende al 3° set : la corsa verso il record Continua : Serena Williams avanza ai quarti di finale degli Australian Open: la tennista americana supera la numero 1 al mondo Simona Halep e prosegue spedita verso il record di Margaret Court Questione di ranking, scherzo del tabellone. Per Simona Halep, numero 1 al mondo, agli ottavi di finale c’è Serena Williams. Un ostacolo complicatissimo per la romena che, arrivata a Melbourne non proprio al top della condizione fisica a causa di un problema ...

Consob - regge l'asse M5S-Lega Continua la corsa di Minenna : L'alleanza M5S-Lega sembra scricchiolare su più fronti -dalle trivelle alla Tav, passando per il reddito di cittadinanza e la liberalizzazione della cannabis - ma regge su una delle nomine più importanti per il governo: quella a capo della Consob dopo l'addio... Segui su affaritaliani.it

Volley - SuperLega 2019 : 14^ giornata - Perugia Continua la corsa. Trento e Civitanova rispondono - Modena suda a Sora : Santo Stefano davvero pirotecnico con la 14^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile: il primo turno del girone di ritorno regala grandi emozioni e non mancano i colpi di scena nel mercoledì di festa che ha come sempre richiamato grande pubblico nei vari palazzetti. Prosegue la cavalcata di Perugia in testa alla classifica, i Block Devils dominano in lungo e in largo sul campo di Latina, imponendosi con un ...

La Lazio passeggia col Cagliari - Continua la corsa verso l'Europa : Dopo un digiuno di vittorie che in campionato durava da cinque turni, più due in Europa League,, Simone Inzaghi può festeggiare la panchina numero 100 grazie al 3-1 sul Cagliari, risultato che gli sta ...

Ligue1 : Lilla Continua la sua corsa solitaria : La protesta dei Gilet Gialli continua a condizionare il campionato francese con quattro match della 18/ma giornata che non si sono giocati. continua quindi la corsa solitaria del Lille che vince 3-2 a ...

OPPO presenta il prototipo 5G di OPPO Find X e Continua la corsa verso il nuovo standard di rete : Durante la China Mobile Global Partner Conference 2018 svoltasi la scorsa settimana, OPPO ha svelato un nuovo prototipo di smartphone basato su OPPO Find X che vanta capacità 5G. Il prototipo monta lo Snapdragon 855 presentato da Qualcomm la scorsa settimana invece dello Snapdragon 845 presente sulla versione attuale di OPPO Find X e sfrutta il modem Snapdragon X50 integrato nel nuovo chipset per la connettività 5G. L'articolo OPPO presenta il ...

Il Fano Rugby piegato dal cinismo della capolista. Ma la corsa ai play off Continua : Per la cronaca, le mete di ieri del Fano sono stati siglate tutte da Mathias Canapini più una meta tecnica e un calcio di punizione e una trasformazione di SteFano Rossolini.