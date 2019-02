Compleanno con pancione per Federica Nargi | l’ex Velina alla festa scatenata e…

Calhanoglu - Compleanno rossonero : festa con i compagni di squadra. FOTO : Una torta con 25 candeline e al suo fianco alcuni amici e tanti compagni di squadra: venerdì Hakan Calhanoglu , numero 10 del Milan , ha festeggiato in un locale di Milano il suo venticinquesimo ...

Gigi Buffon compie 41 anni - festa di Compleanno con Ilaria D'Amico e la famiglia allargata : Gigi Buffon compie 41 anni e festeggia assieme a Ilaria d?amico e la sua famiglia allargata. Gigi, come riportato da Leggo.it, è passato dalla Juventus al Paris Saint Germain ma per il...

E' bello essere in Italia! Il primo Compleanno bianconero di Cristiano Ronaldo : Il compleanno di Cristiano Ronaldo ha monopolizzato l'attenzione dei tifosi della Juventus e del mondo del calcio. I messaggi di auguri hanno iniziato a diramarsi nella rete e sui social network fin dalla mattina, con il post del Manchester United a bruciare di qualche minuto quello della Juventus. Cristiano Ronaldo ha festeggiato il suo primo compleanno bianconero e dai microfoni di Juventus TV ha voluto ringraziare i tantissimi tifosi che ...

Federica Nargi - Compleanno molto speciale. Con dedica Instagram - : Condivide il compleanno con CR7 , ma per il pluripremiato Pallone d'Oro non sono arrivate dediche così lusinghiere. Per l'ex velina, Federica Nargi , le dediche non sono mai troppe se a farle è ...

Cristiano Ronaldo - tifosi in fila alla Continassa per augurargli buon Compleanno : TORINO - Cristiano Ronaldo compie oggi 34 anni e festeggia il suo primo compleanno da bianconero. Numerosi i messaggi di auguri ricevuti sui social dal fuoriclasse lusitano da parte dei tifosi ...

Sanremo 2019 - seconda conferenza stampa : omaggio a Fabrizio Frizzi nel giorno del suo Compleanno (VIDEO) : A Sanremo si aprono le danze in un giorno particolare per il piccolo schermo. Oggi, 5 febbraio 2019, Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 61 anni, per questo nella seconda conferenza stampa sulle anticipazioni della prima serata del Festival della canzone italiana, il direttore dell'ufficio stampa Rai Claudia Mazzola ha aperto l'incontro omaggiando il conduttore scomparso il 26 marzo 2018, ricordandolo per "aver reso grande la Rai".Tutta la sala ...

Juventus - i tifosi bianconeri sono alla Continassa per il Compleanno di Cristiano Ronaldo : Fin da questa mattina, i tifosi della Juventus hanno deciso di raggiungere il centro sportivo della Continassa per fare gli auguri di buon compleanno di Cristiano Ronaldo, i sostenitori della Vecchia Signora sono arrivati davvero da tutto il mondo visto che sono presenti anche fans provenienti dal Giappone, CR7, oggi, compie 34 anni e il mondo bianconero ha deciso di celebrarlo. e anche sui social stanno arrivando davvero moltissimi messaggi ...

Mitsubishi Eclipse Cross : primo Compleanno con novità : A un anno dal suo esordio sul mercato, Mitsubishi Eclipse Cross ha superato quota 80.000 esemplari venduti nel mondo, 33.287 in Europa, e festeggia con una nuova motorizzazione e altri aggiornamenti. Lanciato in Europa, cui hanno fatto seguito all’inizio del 2018 Giappone e Stati Uniti, Eclipse Cross, grazie alla fusione della funzionalità SUV e l’attrattività stilosa […] L'articolo Mitsubishi Eclipse Cross: primo compleanno con ...

Raffaella Fico festeggia il Compleanno con Moggi jr : "Come il primo giorno - ti amo" : Raffaella Fico ha compiuto 31 anni martedì e ha festeggiato insieme alla sua famiglia, al fidanzato Alessandro Moggi, con cui è tornato il sereno e tutti i suoi amici. La bella showgirl campana nel ...

Mischa Barton ha festeggiato il Compleanno con i nuovi colleghi di The Hills : New Beginnings : L'attrice è nel cast del reboot dello show The post Mischa Barton ha festeggiato il compleanno con i nuovi colleghi di The Hills: New Beginnings appeared first on News Mtv Italia.

Muore nel giorno del suo Compleanno : Mattia sconfitto della malattia : Appassionato di sport, frequentava una parrocchia a Spinea, dove sabato alle 10 verranno celebrati i funerali.

Banfi racconta di quando Di Maio gli portò un mazzo di fiori al suo Compleanno : Lino Banfi e Luigi Di Maio, la coppia che non ti aspetti. Un rapporto, a detta dell'attore nominato dal governo come rappresentante dell'Italia all'Unesco, che non è iniziato oggi. "Questo raghezzo - ha detto indicando Di Maio - già prima delle elezioni mi volle conoscere e ci incontrammo a Venezia. Mi fece tanti complimenti".Nel corso dell'evento organizzato dal Movimento 5 Stelle sul reddito di cittadinanza, a Banfi è ...

Inaugurata “Casa Marco Simoncelli” nel giorno del Compleanno del Sic : un progetto per aiutare persone con gravi disabilità : “Casa Marco Simoncelli” è stata Inaugurata oggi alla presenza di papà Paolo Simoncelli, proprio nel giorno del compleanno del Sic E’ stata Inaugurata oggi “Casa Marco Simoncelli” a Sant’Andrea in Besanigo, frazione di Coriano il paese del Sic. Un centro diurno nato dal progetto “Dopo di Noi”, destinato a famiglie che annoverano persone con gravi disabilità. L’inaugurazione è arrivata non a caso nel giorno del compleanno di ...

Uomini e donne trono over - Gemma Galgani festeggia il suo Compleanno con un messaggio misterioso sull'amore... : Gemma Galgani spegne oggi 19 gennaio 69 candeline e per festeggiare il suo compleanno , la dama di Uomini e donne di Maria De Filippi ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di quando era ...