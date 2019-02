Claudio Baglioni lascia il Festival | non condurrà Sanremo 2020

Sanremo 2019 - Elisa e Claudio Baglioni cantano Tenco : Un omaggio alla musica cantautoriale della scuola genovese quello di Elisa e Claudio Baglioni durante la finale del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2019. I due cantautori si sono infatti esibiti con Vedrai, vedrai, brano inciso nel 1965 da Luigi Tenco, che proprio nella cittadina ligure esalò l'ultimo respiro 52 anni fa.L'artista friulana è stata fragorosamente applaudita dalla platea dell'Ariston, che prima della performance ...

Eros Ramazzotti canta "Adesso tu" al festival di Sanremo con Claudio Baglioni : tutti in piedi : Eros Ramazzotti super ospite della finale di Sanremo 2019. Il cantautore romano saluta il pubblico dell'Ariston con un medley delle sue canzoni. Il duetto con Claudio Baglioni sulle note di...

Chi condurrà il Festival di Sanremo 2020?/ Claudio Baglioni : 'potrei anche cominciare a pensarci' : Claudio Baglioni in corsa anche per Sanremo 2020? Durante la conferenza stampa, il cantautore italiano cambia idea e ipotizza un ritorno all'Ariston

Saremo 2019 - Claudio Baglioni subito massacrato : sale sul palco conciato così - la scelta incredibile : Ancora una strana scelta stilistica per Claudio Baglioni. Si parla del look scelto per la serata finale del Festival di Sanremo, quella di sabato 9 aprile. Già, perché dopo il vestito luccicante della vigilia, il direttore artistico ha scelto un "total-white". Vestito interamente di bianco. Tutto, m

Sanremo 2019 - Paola Massari e le parole di fuoco su Claudio Baglioni : 'Ridotto a cazz*** inadeguato' : Una protagonista a sorpresa, per questo Festival di Sanremo: si parla di Paola Massari , 63 anni, ex di Claudio Baglioni e sua musa ispiratrice. È balzata agli onori delle cronache per la fotografia , ...

Sanremo 2019 - Adriano Celentano e i complimenti a Claudio Baglioni : come massacra Fabio Fazio : Dal suo 'letto d'ospedale', Adriano Celentano dice la sua sul Festival di Sanremo. Il Molleggiato, infatti, è 'bloccato' per due settimane a causa di un virus. Virus molto sospetto e che ...

Paola Massari - parla l’ex moglie di Baglioni : “I giornalisti avevano ridotto Claudio a un cazzone inadeguato” : “Il fatto che la foto della mia pancia sia diventata virale è una cosa che è andata al di là delle mie aspettative. Tra l’altro, l’ho postata su Instagram, dove ho meno seguito rispetto a Facebook… Mi creda, non pensavo proprio che si scatenasse questo baillame“. A dirlo in un’intervista al Corriere della Sera è Paola Massari, l’ex moglie di Claudio Baglioni che qualche giorno fa, dopo esser stata chiamata in causa dai ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni confessa : "Il mio errore a questo Festival - cosa non rifarei" : Ancora un mea-culpa di Claudio Baglioni nella conferenza stampa che ha seguito la quarta serata del Festival di Sanremo. Il direttore artistico, infatti, confessa che non rifarebbe un Festival con 24 brani in gara. Troppi. "Non confermerei il numero di 24 brani, ne farei 20", ha tagliato corto. Dunq

Striscia la Notizia - altra bomba su Sanremo 2019 : il bacio di Mario Orfeo che inguaia Claudio Baglioni : Dopo le polemiche circa il presunto conflitto d'interessi di Claudio Baglioni al Festival di Sanremo a causa del ruolo di Ferdinando Salzano, da Striscia la Notizia arriva il video "del bacio" tra quest'ultimo e Mario Orfeo, ex direttore generale della Rai: i sospetti si infittiscono. Leggi anche:

Claudio Baglioni sarà a Sanremo 2020? Il cantante ci ripensa e spiazza tutti : Sanremo 2020, Claudio Baglioni sarà ancora direttore artistico? Claudio Baglioni a Sanremo 2020? È un classico, non appena l’edizione dell’anno del Festival si avvia alla conclusione già si pensa all’edizione successiva. Quello di direttore artistico è un ruolo molto importante e un compito di certo non facilissimo. Il direttore artistico pensa a tutto, ha sicuramente […] L'articolo Claudio Baglioni sarà a Sanremo 2020? ...

Claudio Baglioni - l'affrescatore artistico della musica leggera italiana dei nostri tempi : L'impossibile certe volte è possibile, anche se il distacco fra le due cose è gigante ed il più delle volte difficilmente colmabile. E' difficile e allo stesso tempo facile catalogare quello che è successo sul palco del teatro Ariston in queste quattro sere. Un operazione gigantesca, che è forse la forbice che passa da una cosa impossibile, ad una cosa possibile. Quello spazio largo, vuoto, lungo da attraversare, anche in apnea, pare sia ...