Cinema | i film in programma nelle sale di Grosseto domenica 10 febbraio

Quello che veramente importa è uno dei film al cinema in uscita prossimamente nelle sale giovedì 21 febbraio 2019. La pellicola diretta da Paco Arango ha come protagonisti Oliver Jackson-Cohen e Jonathan Pryce. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. Quello che veramente importa film al cinema: scheda e cast GENERE: Drammatico,

L'ingrediente segreto è uno dei film al cinema in uscita prossimamente nelle sale giovedì 21 febbraio 2019. La pellicola diretta da Gjorce Stavreski ha come protagonisti Blagoj Veselinov, Anastas Tanovski. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. L'ingrediente segreto film al cinema: scheda e cast ANNO: 2017 REGIA: Gjorce

Westwood Punk Icona Attivista è uno dei film al cinema in uscita prossimamente nelle sale giovedì mercoledì 20 febbraio 2019. La pellicola diretta da Lorna Tucker è un documentario su storia di Vivienne Westwood, Icona del Punk Rock. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. Westwood Punk Icona Attivista film al cinema: scheda GENERE: Documentario ANNO:

The Front Runner Il Vizio del Potere è uno dei film al cinema in uscita prossimamente nelle sale giovedì 21 febbraio 2019. La pellicola è di genere drammatico-thriller del 2018, diretta da Jason Reitman, con Hugh Jackman e Vera Farmiga. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. The Front Runner Il Vizio del Potere film al cinema: scheda e

Casting per un film di Marco Antonio Pani - co-prodotto da Rai Cinema - e per Mirabilandia : Casting aperti per la realizzazione di un nuovo film prodotto da film Kairos e RAI Cinema e selezioni in corso per la stagione 2019 di Mirabilandia, il famoso parco dei divertimenti. Un nuovo film Per la realizzazione di un nuovo film, prodotto da film Kairos in collaborazione con RAI Cinema, si selezionano attrici anche prive di esperienza in ambito recitativo. Il film verrà diretto dal regista Marco Antonio Pani e le riprese verranno ...

The Lego Movie 2 è uno dei film al cinema in uscita prossimamente nelle sale giovedì 21 febbraio 2019. La pellicola diretta da Mike Mitchell è di genere animazione ed è il sequele del precedente film ispirato ai famosi mattoncini Lego®. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. The Lego Movie 2 film al cinema: scheda e cast GENERE:

Andiamo a Berlino! Su Sky Cinema 8 film premiati alle precedenti Berlinale : In occasione della 69esima edizione della Berlinale, Il Festival internazionale del Cinema di Berlino, che si tiene dal 7 al 17 febbraio nella capitale tedesca, Sky Cinema Cult (canale 310 di Sky) propone Andiamo A Berlino!, una programmazione dedicatain concomitanza con i primi quattro giorni del festival proponendo in prima e seconda serata 8 film premiati nelle precedenti edizioni. I titoli sono...

Un uomo tranquillo è uno dei film al cinema in uscita prossimamente nelle sale giovedì 21 febbraio 2019. La pellicola diretta da Hans Petter Moland, ha come protagonisti Liam Neeson e Tom Bateman. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. Un uomo tranquillo film al cinema: scheda e cast GENERE: Azione, Drammatico, Thriller ANNO: 2019 REGIA: Hans

La Vita in un attimo è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 14 febbraio 2019. La pellicola è diretta da Dan Fogelman, con Oscar Isaac e Olivia Wilde. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. La Vita in un attimo film al cinema: scheda e cast GENERE: Drammatico, Sentimentale ANNO: 2018 REGIA: Dan Fogelman cast:

Un'Avventura è uno dei film al cinema in uscita prossimamente nelle sale giovedì 14 febbraio 2019. La pellicola diretta da Marco Danieli ha come protagonisti Michele Riondino, Laura Chiatti. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. Un'Avventura film al cinema: scheda e cast GENERE: Musicale, Sentimentale ANNO: 2019 REGIA: Marco

'Il mare della nostra storia' - il nuovo film di Giovanna Gagliardo sulla Libia il 7 febbraio alla Casa del Cinema : Uno dei documentari più applauditi dell'ultima Festa del Cinema di Roma arriva il 7 febbraio in prima visione alla Casa del Cinema nell'ambito della rassegna ItaliaDoc. Si tratta de ' Il mare della ...

Un valzer tra gli scaffali è uno dei film al cinema in uscita prossimamente nelle sale giovedì 14 febbraio 2019. La pellicola è diretta da Thomas Stuber, con protagonisti Franz Rogowski e Sandra Hüller e racconta una storia poetica e romantica adatta per il giorno di San Valentino. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. Un valzer tra gli

Rex Un cucciolo a palazzo è uno dei film al cinema in uscita nelle sale giovedì 14 febbraio 2019. La pellicola diretta da Ben Stassen è di genere animazione, del 2019 con Jack Whitehall e Julie Walters. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. Rex Un cucciolo a palazzo film al cinema: scheda e cast GENERE: Animazione, Avventura ANNO: 2019 REGIA:

Beautiful Boy è uno dei film al cinema in uscita prossimamente nelle sale giovedì 14 febbraio 2019. La pellicola diretta da Felix van Groeningen ha come protagonisti Steve Carell, Timothée Chalamet. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. Beautiful Boy film al cinema: scheda e cast GENERE: Biografico, Drammatico ANNO: 2018 REGIA: Felix van