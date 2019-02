Chiara Ferragni | oggi la Beauty Bites | fino a 650 euro per truccarsi come lei Tutti gli

Chiara Ferragni la biondissima in lingerie color rosso che fa impazzire i fan : lingerie super sexy in pizzo color rosso che fa impazzire i fan, ecco la fashion blogger più famosa al mondo: Chiara Ferragni Chiara Ferragni, testimonial Intimissimi, sul suo profilo condivide alcuni scatti in cui fa le prove per San Valentino e indossa la lingerie del brand. Sceglie reggiseno e slip in pizzo ‘red passion’. Le foto piccanti scatenano il popolo del web: i ‘like’piovono, ma pure alcune critiche perché considerate ...

Marchio Chiara Ferragni - il Tribunale Ue approva registrazione - Sky TG24 - : I giudici di Lussemburgo hanno annullato la decisione con cui l'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale aveva rifiutato nel 2017 di registrare il Marchio della nota fashion blogger perché a ...

Chiara Ferragni sarà un marchio Ue : Un occhio azzurro con lunghe ciglia nere sopra il nome della fashion blogger: il Tribunale Ue ha dato il via libera alla...

Tribunale Ue riabilita il marchio 'Chiara Ferragni' : va registrato : Roma, 8 feb., askanews, - Il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione dell'Euipo che ha rifiutato la registrazione del marchio figurativo 'Chiara Ferragni' come marchio dell'Unione ...

Chiara Ferragni ha vinto una causa per poter registrare il suo marchio a livello europeo : La stilista italiana Chiara Ferragni ha vinto una causa alla Corte di giustizia dell’Unione europea per poter registrare il suo marchio a livello europeo. La causa era stata iniziata dopo che nel 2017 l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

La tenera dedica di Fedez su Instagram per Chiara Ferragni e Leone : Fedez festeggia su Instagram il successo del suo nuovo disco e dimostra ancora una volta il suo grande amore per Chiara Ferragni e il piccolo Leone. Il rapper sta scalando le classifiche con il disco Paranoia Airlines, ma, nonostante la fama e il denaro, tutto ciò che ora conta per lui è solamente la famiglia. Lo svela in un post che ha commosso i follower che è una vera e propria dedica d’amore per la fashion blogger e il loro ...

