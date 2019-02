Chiara Ferragni, prove sexy in lingerie per San Valentino con Fedez. E diventa marchio dell’Unione Europea

attualitavip.myblog

: RT @Saverio2119: Morata senza i social e la moglie che è una Chiara Ferragni dei poveri, giocherebbe dove merita, cioè nel Granada. - rodolfogullito : RT @Saverio2119: Morata senza i social e la moglie che è una Chiara Ferragni dei poveri, giocherebbe dove merita, cioè nel Granada. - MarcoT_95 : RT @Saverio2119: Morata senza i social e la moglie che è una Chiara Ferragni dei poveri, giocherebbe dove merita, cioè nel Granada. - chribani : RT @Saverio2119: Morata senza i social e la moglie che è una Chiara Ferragni dei poveri, giocherebbe dove merita, cioè nel Granada. -

(Di sabato 9 febbraio 2019)fa leper Sane infiamma i suoi fan su Instagram che hanno raggiunto il numero di 16 milioni. Lo fa indossandorossa fiammante e in posa super. La fashion blogger sposa didomani darà il via alla sua due giorni di makeup masterlcass ma prima di partire ha deciso di mostrare ai suoi follower cosa proporra a suo marito per il 14 febbraio. E in contemparanea iltodell’Unione Europea.Il Tribunale dell’Ue ha infatto annullato la decisione dell’Euipo che rifiuta la registrazione delfigurativo ‘’ comedell’Unione europea. Il caso è nato nel 2015 quando alcuni imprenditori italiani hanno chiesto all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di registrare, in particolare per alcuni prodotti delle classi 18 e ...