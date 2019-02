Chi condurrà il Festival di Sanremo 2020? Claudio Baglioni | ' potrei anche cominciare a

Sanremo 2019 - conosco già i nomi dei vincitori. E so anche Chi condurrà il prossimo anno : Primo posto Il Volo con Musica che resta. Secondo posto Loredana Bertè con Cosa ti aspetti da me. Terzo posto ex aequo Arisa con Mi sento bene e Simone Cristicchi con Abbi cura di me. Prossima conduttrice sarà la Isaordi: se ha retto la prova del cuoco, figuriamoci quella del fuoco! Virginia Raffaele avrà il suo one woman show a Broadway. L’ha invitata personalmente Donald Trump, ma lei ha dovuto firmare un confidenziale agreement: ...

Antonella Clerici condurrà Sanremo Young con un attore. Chi è : Sanremo Young: John Travolta condurrà la prima puntata con Antonella Clerici Antonella Clerici, dopo il grande successo ottenuto con Portobello lo scorso Novembre, tornerà Venerdì 15 Febbraio su Rai Uno alla conduzione della seconda edizione del talent show Sanremo Young. Il talent in questione ha la mission di trovare nuovi talenti tra i giovanissimi. E a proposito del talent, come rivelato dal blog DavideMaggio.it, Antonella Clerici, poco fa, ...

Stefano De Martino condurrà Made in Sud : Chi ci sarà con lui? : Made in Sud torna con Stefano De Martino: Elisabetta Gregoraci ci sarà? Nelle scorse settimane si è tanto vociferato sul ritorno di Made in Sud dopo la pausa durata un anno a causa degli ascolti non troppo soddisfacenti. Per rilanciare lo show composto soprattutto da comici partenopei insieme ad altri personaggi del cabaret meridionali, Carlo Freccero ha pensato di affidarlo nelle mani dell’ex ballerino professionista di Amici di Maria De ...

Simona Ventura via da Mediaset : Chi condurrà Temptation Island Vip 2019? : Temptation Island Vip: chi sostituisce Simona Ventura? Simona Ventura fuori da Mediaset: la conferma è arrivata poche ore fa da Marco Paolini. Chi sostituirà la conduttrice di Temptation Island Vip alla conduzione del programma? Il primo nome avanzato potrebbe essere quello di Filippo Bisciglia. Il presentatore, con alle spalle ben edizioni di successo della trasmissione vedsione nip, potrebbe avere ora la promozione e tornare in prima serata ...

The Voice - Simona Ventura condurrà il talent della Rai : ha detto no a La pupa e il secChione : Alla fine Simona Ventura ha deciso di lasciare Mediaset per tornare tra le braccia della Rai. La conduttrice ha accettato l'offerta di viale Mazzini per condurre The Voice of Italy, diventando così la prima donna a guidare il talent musicale. Leggi anche: Ventura, il gossip dopo la fine della storia

Uomini e Donne - il programma di Maria De Filippi arriva in prima serata su Canale5 ma senza di lei : ecco Chi lo condurrà : Uomini e Donne sbarca in prima serata su Canale 5 e per l’occasione mette l’abito da sera, modifica il format e prova a conquistare pubblico nuovo in una fascia diversa. Dovrà farlo senza Maria De Filippi, la padrona di casa non comparirà in video ma seguirà il tutto da dietro le quinte. Come già accaduto per i due speciali realizzati qualche mese fa, uno dedicato alla coppia, poi scoppiata, formata da Gemma Galgani e Giorgio Manetti ...