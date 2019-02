Chelsea | Hazard | ' Sarri è un vecchietto | ma pensiamo il calcio allo stesso modo'

Calciomercato Chelsea - Fabregas : 'Hazard? Spero rinnovi - altrimenti andrà al Real Madrid' : ormai il "caso" anticipato della prossima finestra estiva di mercato: Hazard sceglierà ancora il Chelsea o punterà sul suo grande sogno chiamato Real Madrid? Negli ultimi mesi il tormentone del belga, ...

Chelsea - Hazard : 'Ho deciso il mio futuro'. E intanto Sarri lo libera : 'Se vuole andare...' : Eden Hazard rompe gli indugi e parla chiaramente del suo futuro. Intervistato da RMC Sport il fantasista del Chelsea, inseguito dal Real Madrid in vista dell'estate, ha dichiarato: ' So che cosa fare, ho deciso '. Sarri LO libera - intanto Maurizio Sarri lo ha di fatto liberato: 'Eden ...

Hazard spaventa il Chelsea : 'Futuro? Ho già scelto...' : ROMA - Ancora Chelsea o Real Madrid ? In molti se lo chiedono, non più Eden Hazard che ha assicurato, in un reportage prodotto da RMC Sport che andrà in onda domani, di aver preso la decisione per il prosieguo della carriera. 'So già cosa farò, la mia decisione l'ho presa' , ha dichiarato il fantasista belga del Chelsea senza ...

Doppiette di Higuain e Hazard : il Chelsea di Sarri batte 5-0 l’Huddersfield : Di nuovo quarti Il Chelsea batte l’Huddersfield 5-0 e si riprende dopo la scoppola (4-0) subita in settimana dal Bournemouth. L’avversario era quello che era – ultimo in classifica con 11 punti – ma le vittorie sono sempre importanti soprattutto in un periodo turbolento. E poi Maurizio Sarri può festeggiare la prima doppietta in Premier di Gonzalo Higuain che ne ha segnati due come Eden Hazard il fuoriclasse dei Blues con ...

Chelsea - Sarri : “Hazard? Può anche andarsene” : Potrebbe essere giunta al termine l’avventura di Eden Hazard al Chelsea, l’attaccante belga sembra ormai ai ferri corti con Maurizio Sarri ed in estate potrebbe lasciare l’Inghilterra per trasferirsi al Real Madrid. I Blancos sono in netto vantaggio sulla concorrenza, la conferma è arrivata dallo stesso allenatore in vista della gara contro il Bournemouth, ha ammesso che “se vuole andare, penso che debba ...

Calciomercato Hazard-Chelsea - Sarri : 'Ha 28 anni - se vuole andare via se ne vada' : ... ha trascinato in Chelsea nella semifinale di ritorno di Carabao Cup contro il Tottenham a Stamford Bridge, segnando una rete decisiva per l'economia della partita, terminata poi ai rigori e vinta ...

Chelsea - Hazard risponde a Sarri : 'Quello che dice l'allenatore non conta niente' : La replica arriva secca al termine della semifinale di Carabao Cup vinta contro il Tottenham, in cui Eden Hazard è risultato il migliore in campo. Prestazione che già da sola sarebbe stata una bella ...

Chelsea : botta e risposta fra Sarri e Hazard : Uno dei migliori al mondo, ma al momento non è un leader . getty Una chiusura che aveva fatto molto scalpore sui media inglesi, ma Sarri è fatto così: pane al pane e vino al vino. C'è da dire che la ...