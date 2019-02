Che cosa c' entra Mosca nella crisi tra Francia e Italia

Chi è Ghemon e Che cosa ha fatto prima di Sanremo : È la prima volta da concorrente al Festival per il rapper avellinese, ma lo scorso anno era stato uno degli ospiti

Che cosa ha fatto Anna Tatangelo in soli 32 anni : Sembra in giro da una vita, e in effetti è così: ha cominciato presto, ed è l'ottava volta che passa al festival di Sanremo

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) La dura legge del Flop - Dai “Cancelli del cielo” di Cimino al cinema, a Celentano e Grillo in gennaio in tv. Dalla Coca-Cola alla cilieg

Muore la «Regina del Rosa» Rosamunde PilCher : cosa c’era oltre i best-seller : Rosamunde Pilcher Rosamunde Pilcher Rosamunde Pilcher Rosamunde Pilcher Ce li ricordiamo ancora i classici di Rosamunde Pilcher negli scaffali dei best-seller, in edizione economica e tascabile. Così come ci ricordiamo la foto dell’autrice dietro la copertina rigida che, dagli anni Ottanta ai Duemila, sembrava restituire la stessa signora di classe, con gli occhietti a fessura e i capelli cotonati, a grandi onde. Il tempo pareva essersi ...

Sanremo 2019 - cosa sta accadendo all’Ariston? Tra fatti e “si dice Che…” : Arisa sarebbe molto agitata - per un preciso motivo : Ormai ci siamo quasi, la quarta puntata proporrà addirittura ventiquattro duetti riducendo, o praticamente, eliminando le parti dedicate allo spettacolo. Mentre impazza il totovincitore, mentre si pensa a chi guiderà il Festival nel 2020 continuano le indiscrezioni. Vere o false? Ma sopattutto è un FATTO o SI dice? Il FATTO che Arisa sia una delle più belle voci della canzone italiana non è in discussione. A Sanremo, dove è in gara con “Mi ...

Dimmi Che cosa mangi e ti dirò di che umore sei : Intestino, alimentazione consapevole e biochimica della gioia', con il dottor Pier Luigi Rossi, medico e specialista in Scienza dell'Alimentazione, e il 'turista per caso' Patrizio Roversi.

Lost - reboot all’orizzonte : ‘È qualcosa Che sogno prima di addormentarmi’ : E se persino Lost godesse di un rilancio con un nuovo reboot? Oggi i remake, i reboot e i revival sembrano obbligatori per film e serie tv: l’ultimo in ordine d tempo è il recupero di Beverly Hills 90210 come ha confermato la stessa Tori Spelling ma anche la nota Roswell, la serie sui tre alieni adolescenti, ha appena goduto di una nuova versione. In questo turbine di riedizioni di serie storiche perché non prendersi la briga di riportare ...

Gilet gialli : chi sono - cosa chiedono e perché invadono Sanremo : I Gilet gialli vanno a manifestare a Sanremo. Ad annunciarlo è stato uno dei leader del movimento freancese, Maxime Nicolle, alias Fly Rider sui social. L'evento è previsto per l'8 febbraio alle 14 per, riferisce l'Ansa,«far valere le nostre rivendicazioni e mostrare al governo italiano chi sono le vere casacche gialle». Il 31enne Nicolle ha aggiunto che la manifestazione sarà «assolutamente pacifica, non abbiamo alcuna intenzione di entrare ...

Festival di Sanremo - ecco Che cosa succederà nella serata dei duetti : È Ligabue la star della penultima serata di Sanremo, in programma stasera. L'artista - che torna all'Ariston dove emozionò nel 2014, al suo debutto assoluto al Festival - proporrà tra l'altro un ...

MasterChef 8 quarta puntata : eliminati di giovedì 7 febbraio e cosa è successo : Masterchef Italia 2019, la quarta puntata di giovedì 7 febbraio: cosa è successo La quarta puntata di Masterchef Italia 8 si è appena conclusa e possiamo raccontarvi cosa è successo. Il programma di Sky, infatti, è andato in onda anche nella settimana del Festival di Sanremo. Gli eliminati stavolta sono stati due, come di consueto. […] L'articolo Masterchef 8 quarta puntata: eliminati di giovedì 7 febbraio e cosa è successo proviene da ...

Sanremo 2019 - Che cosa accade all’Ariston? Tra fatti e “si dice che” : avvistato l ‘Uomo Gatto in sala stampa. Bisio? Sarebbe deluso è infastidito : Il Festival di Sanremo è arrivato al giro di boa, gli ascolti seppur in calo possono essere considerati positivi e sufficienti per rifiatare. cosa accade all’Ariston? cosa raccontano per le strade della città? Voci, indiscrezioni e retroscena. Veri o falsi ma soprattutto è un FATTO o SI dice? Le polemiche sono un FATTO, hanno preceduto il debutto e si muovono sotto traccia in questi giorni. Quello che doveva essere il Festival più ...

Sanremo 2019 - Livio Cori canta con Nino D’Angelo. Che cosa ha a che fare il cantautore napoletano con Liberato? : La partecipazione di Livio Cori al Festival di Sanremo 2019 (in coppia con Nino D’Angelo e la canzone Un’altra luce) scatena almeno due domande. La prima: chi è, lui che arriva al Festival senza avere neanche una pagina Wikipedia e con neppure un album all’attivo? Rispondere a questa è abbastanza facile: Livio è un rapper e attore napoletano. Cresciuto nei famosi Quartieri Spagnoli, ha iniziato a far musica in modo serio quando aveva ...

ManChester United - Lingard rivela : 'Ecco cosa ci dice Solskjaer prima delle partite' : Un allenatore non cambia, che alleni la squadra delle riserve o la prima squadra del Manchester United. È ciò che emerge della figura di Ole Gunnar Solskjaer, attuale allenatore dei Red Devils, ...

Ivana Icardi - bordata contro Wanda : "Cosa peggiore Che potesse capitarci" : Nostalgica e velenosa. Non si può che definire così la sorella del capitano dell'Inter, Mauro Icardi . Ivana ha pubblicato un lungo post sul suo profilo Twitter, corredato da dichiarazioni pungenti e ...