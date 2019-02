CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Depuratore | conferenza di servizio all´Urbanistica per il

CASTELLAMMARE DEL GOLFO. Arte da indossare : Arte da indossare per parlare di tradizione siciliana con creazioni originali, assolutamente inusuali, certamente uniche. La "cannolo bag" è accattivante nel nome e nel colpo d´occhio, come la "...

CASTELLAMMARE DEL GOLFO : RIFORNIVA DI OGNI DROGA I GIOVANI DELLA MOVIDA CASTELLAMMARESE : ARRESTATO DAI CARABINIERI SPACCIATORE. : A seguito di una lunga serie di appostamenti e prolungati servizi di osservazione, nella notte tra sabato2 e domenica 3 febbraio i CARABINIERI DELLA Stazione di CASTELLAMMARE del GOLFO hanno eseguito ...

CASTELLAMMARE - Rubarono in un autogrill di Campagna - Sa - - nei guai 15 tifosi della Juve Stabia : Trasferta a Potenza con furto per alcuni tifosi della Juve Stabia. Secondo quanto accertato dalla polizia di Stato e dalla Questura di Salerno, una quindicina di tifosi stabiesi, dopo essersi fermato ...

CASTELLAMMARE - Incendio nel garage del cinema - sul posto due unità dei vigili del fuoco : Momenti di paura questo pomeriggio in via Regina Margherita, pieno centro di Castellammare. Nel garage del cinema Stabia Hall, per cause ancora da accertare, si è sviluppato un Incendio che ha reso ...

CITTÀ DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Shoah. Giornata della memoria con Gaetano Basile al teatro Apollo-Guadagno per ricordare le vittime del ... : 25 gennaio 2019 Ingresso libero Nella Giornata della memoria, domenica 27 gennaio, alle ore 18,30, al teatro Apollo Anton Rocco Guadagno, Gaetano Basile, accompagnato dai musicisti Mandreucci e Vella, ...

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Domani non saranno raccolti i rifiuti organici. : Dopo il sequestro dell'impianto della Sicilfert individuata un'altra discarica dove conferire i rifiuti Il sindaco: "Già lunedì mattina riprenderà la raccolta della frazione umida. Invito i cittadini ...

CASTELLAMMARE - San Catello - in migliaia alla processione per le strade del Centro Antico : migliaia di fedeli in strada questa mattina per la processione di San Catello, patrono della città di Castellammare. Dopo la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo Francesco Alfano in Concattedrale, ...

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Stagione artistica teatro Apollo Guadagno : Per questo invitiamo a partecipare agli spettacoli, meglio abbonandosi, poiché quest´anno sono davvero di varia tipologia e per ogni gusto -concludono il sindaco Nicola Rizzo e l´assessore alla ...

CASTELLAMMARE - Rione Savorito ancora sotto assedio - nuovo blitz della polizia : Nuova operazione alto impatto della polizia di Castellammare di Stabia al Rione Savorito. Il Rione, un tempo reputato roccaforte sicura di un clan camorristico, è stato controllato in modo capillare, ...

CASTELLAMMARE - Guasto improvviso della Gori - centro città senz'acqua fino alle 14 : Guasto improvviso in mattinata e gran parte della città di Castellammare senz'acqua. La Gori ha comunicato un disservizio sulla propria rete idrica che si è verificato oggi 9 gennaio e che sta creando ...

A CASTELLAMMARE di Stabia il primo convegno medico sui benefici dell’acqua alcalina : Si terrà sabato 12 gennaio (ore 9.30), presso il Teatro Karol di Castellammare di Stabia, il primo convegno medico sui benefici dell’acqua alcalina. La differenza tra l’acqua normale e quella alcalina risiede nel Ph, che in quest’ultima è superiore a 7 in quanto soggetto a processi di ionizzazione. “Essa – spiega la Dott.ssa V. Caruso responsabile dell’evento – previene e aiuta ad eliminare il bruciore allo ...

CASTELLAMMARE - concerto d'Epifania e la discesa acrobatica della Befana dal campanile : Proseguono gli appuntamenti previsti nel cartellone delle festività natalizie. Il 5 gennaio, alle ore 18 , al teatro Apollo Anton Rocco Guadagno il 31°concerto d'Epifania della banda musicale 'Città ...

CASTELLAMMARE - Ripristinato l'orario di apertura della biblioteca : Ritorna in servizio a pieno regime la biblioteca comunale di Castellammare di Stabia. Stamane, infatti, presso la struttura di Corso Vittorio Emanuele è stato affisso un avviso, secondo il quale l'...

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Maltempo : il sindaco invita a limitare gli spostamenti per la possibilità di neve a bassa quota e le previste ... : «Invito i cittadini a limitare gli spostamenti veicolari solo in caso di stretta necessità per le giornate di oggi, giovedì 3 gennaio e domani, venerdì 4 gennaio 2019, quando sono previste condizioni ...