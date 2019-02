Caso Diciotti | la ministra Grillo si schiera con Salvini ' Il Sì all autorizzazione

Il cortocircuito nel governo sul Caso Diciotti : Roma. Il plico sulla nave Diciotti – con la memoria difensiva del ministro dell’Interno Matteo Salvini e gli allegati del governo – è stato consegnato oggi ai membri della giunta delle immunità del Senato, che deve decidere se autorizzare il processo a carico del capo della Lega oppure no. Di fatto

Sondaggi - Caso Diciotti : 62% voterebbe no all’autorizzazione a procedere per Salvini : Il 62 per cento degli italiani non manderebbe Matteo Salvini a processo per il caso Diciotti. Così hanno risposto gli intervistati da Emg Acqua alla domanda su come voterebbe sull’autorizzazione a procedere per il ministro dell’Interno, su cui è dovrà decidere la Giunta per le Immunità del Senato che ieri ha ricevuto la memoria del vicepremier leghista, accogliendo anche quelle di a Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Danilo Toninelli. ...

Caso Diciotti - tutti i buchi della memoria di Salvini : Non c'è nessuna argomentazione nuova, in grado di capovolgere le accuse del Tribunale del Ministri a Matteo Salvini, nella sua relazione una e trina depositata in giunta, con premier e vicepremier che, nei due allegati corrono in soccorso, per fornire al ministro dell'Interno uno scudo giudiziario. Per fuggire dal "processo" e non "difendersi nel processo". Non c'è perché la difesa sovranista è quanto di più ...

Caso Diciotti - sì della Giunta all'ammissione dei testi Conte-Di Maio - M5S più vicino a Salvini : Vi sono dunque una 'valutazione giuridica' del tribunale dei ministri, ha osservato Lattanzi, e una 'valutazione politica' con cui 'la Camera o il Senato valutano se esiste tale interesse, se il ...

Caso Diciotti - Conte : 'Scelte condivise con Salvini'. Ma in giunta scontro sulle memorie : Le scelte del ministro dell'Interno che, nell'agosto scorso, hanno bloccato per 7 giorni lo sbarco di 177 migranti, sono state condivise: lo scrive il presidente del Consiglio, nell'allegato alla ...

Caso Diciotti - Conte : "Attuato indirizzo politico del governo" : 7 febbraio 2019 - Nell’allegato alla memoria presentata dal ministro dell’Interno Matteo Salvini sul Caso Diciotti, testo oggi all’esame della giunta per le immunità del Senato, il premier Giuseppe Conte, il vice Luigi Di Maio e il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli precisano che le "decisioni furono frutto di una condivisione politica". Il documento allegato alla memoria presentata da Salvini in giunta per le immunità si compone di tre ...

Caso Diciotti - Giorgio Lattanzi : "Un reato può essere commesso da un ministro o da tutto il governo" : "Un reato può essere commesso da una singola persona o da un gruppo di persone, così come da un singolo ministro o da più ministri o dall'intero governo". Non fa nessun nome Giorgio Lattanzi, presidente della Corte Costituzionale, ma il riferimento al Caso Diciotti è chiaro.Il vertice della Consulta, nel corso di una conferenza stampa, ha poi specificato che sul Caso per cui è stata chiesta l'autorizzazione a ...

Caso Diciotti - il premier Conte blinda Salvini : 'Ha agito secondo linee del governo. Io responsabile' : 'Di questo indirizzo, così come della politica generale del governo, non posso non ritenermi responsabile, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione'. Lo scrive il premier Giuseppe Conte, parlando del Caso Diciotti, nella lettera ...

Conte e il M5s lanciano un salvagente per Salvini sul Caso Diciotti : Roma. Il plico sulla Diciotti – con la memoria difensiva del ministro dell’Interno Matteo Salvini e gli allegati del governo – è stato consegnato stamattina ai membri della giunta delle immunità del Senato, che deve decidere se autorizzare il processo a carico del capo della Lega oppure no. Di fatto

Caso Diciotti - Conte : «Io responsabile - l’azione di Salvini coerente con il programma di governo» : Il premier: «Il governo ha posto in essere ogni azione utile a promuovere una politica di contrasto all’immigrazione irregolare». «l’azione di Salvini coerente con il programma dell’esecutivo». Grasso: «Carte irricevibili»

Caso Diciotti - scontro in giunta immunità su Salvini. Grasso : "Documenti presentati irricevibili" : "La politica deve decidere se ho agito nell'interesse del mio paese - ha detto il ministro - lascio che tutti leggano le carte, non chiedo favori o aiutini a nessuno, ognuno votera' secondo coscienza.

Sul Caso Diciotti Conte dice di essere responsabile. "Salvini attua un indirizzo" : Le azioni portate avanti dal ministro dell'Interno" Matteo Salvini "si pongono in attuazione di un indirizzo politico-internazionale, che il Governo da me presieduto ha sempre coerentemente condiviso fin dal suo insediamento. Di questo indirizzo, così come della politica generale del Governo, non posso non ritenermi responsabile, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione". È quanto scrive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ...

Caso Diciotti - Conte su Salvini : «Io responsabile - lui attua l'indirizzo di governo» : «In secondo luogo il governo ha posto in essere ogni azione utile a promuovere una politica di contrasto all'immigrazione irregolare quanto più possibile condivisa a livello europeo. In particolare ...