Carlo Freccero | gli insulti contro il giornalista che lo accusa di censura | Me***

Roberto Benigni spenna la Rai : richiesta di 200mila euro per lo speciale voluto da Carlo Freccero : Compagni che incassano. In questo caso si parla di Roberto Benigni , protagonista della puntata andata in onda lunedì sera di C'è Benigni , in prima serata su Rai 2, la più costosa tra quelle ...

C'è Grillo - Maurizio Gasparri risponde a Carlo Freccero : "Deve essere garante delle idee di tutti" : Lunedì sera è stato trasmesso in prima serata su Rai2 C'è Grillo, raccolta di materiale di archivio di alcuni celebri interventi del comico genovese Beppe Grillo, che non poche polemiche ha suscitato il giorno dopo la messa in onda, tanto fra chi non ha condiviso la scelta di proporre uno spettacolo dedicato a un leader de facto politico, tanto per i testi selezionati per il montaggio.Tra i sermoni proposti, alcuni hanno tirato in ballo ...

Beppe Grillo - Dagospia : la furia del comico con Carlo Freccero dopo il flop su Rai 2 : Una furia. Così, Dagospia in uno dei suoi retroscena-flash, descrive Beppe Grillo all'indomani del flop del suo ritorno in Rai. Nella prima serata di lunedì, in contemporanea con Adrian su Canale 5, il faccione del comico ligure-fondatore del Movimento 5 Stelle era riapparso dopo anni d'assenza sull

Fabio Fazio - bomba di Carlo Freccero : "Come stanno le cose in Rai - pur di non disturbarlo..." : Nel mirino ci finiscono ancora Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa. O meglio, Che fuori tempo che fa, l'edizione in seconda serata del lunedì sera del suo programma. Fazio finisce nel mirino di Carlo Freccero, che lo attacca in modo piuttosto esplicito. La vicenda è quella relativa al flop di C'è

Fabio Fazio - bomba di Carlo Freccero : 'Come stanno le cose in Rai - pur di non disturbarlo...' : Nel mirino ci finiscono ancora Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa . O meglio, Che fuori tempo che fa , l'edizione in seconda serata del lunedì sera del suo programma. Fazio finisce nel mirino di ...

Beppe Grillo - maxi-flop su Rai 2? Il Pd delira : "Carlo Freccero si dimetta" : Non si può nemmeno dire che dall'altra parte (su Mediaset) ci fosse Adriano Celentano. Perché il Molleggiato, col suo Adrian, non è arrivato nemmeno all'11% di share. No, il ritorno di Beppe Grillo in Rai (sul secondo canale) è stato un flop perché gli spettatori hanno scelto di non guardare C'è Gri

Beppe Grillo - maxi-flop su Rai 2? Il Pd delira : 'Carlo Freccero si dimetta' : Non si può nemmeno dire che dall'altra parte , su Mediaset, ci fosse Adriano Celentano . Perché il Molleggiato, col suo Adrian, non è arrivato nemmeno all'11% di share. No, il ritorno di Beppe Grillo ...

Retroscena Blogo : Carlo Freccero a pranzo con Giovanni Minoli - menù a base di... Rai2? : Sono settimane intense per Carlo Freccero, impegnato a mettere mano a Rai2, la rete che dirigerà fino a novembre prossimo. Tra l'introduzione ad un film e uno show in conferenza stampa, il direttore della seconda rete della tv pubblica trova anche il tempo per nutrirsi. La conferma di questa clamorosa rivelazione è arrivata poco fa quando Freccero sarebbe stato avvistato all'uscita di un noto ristorante nell'elegante quartiere Prati di ...

Morgan e Asia Argento in giuria a The Voice 2019 - il sogno di Carlo Freccero e la data ufficiale del debutto : Il neodirettore di Rai2 Carlo Freccero sogna Morgan e Asia Argento in giuria a The Voice of Italy 2019, nell'edizione che vedrà Simona Ventura alla conduzione e che arriverà in tv primavera nonostante i deludenti ascolti registrati un anno fa. Dopo indiscrezioni, smentite e infine conferme, il ritorno ormai ufficiale del talent della voce su Rai2 dal prossimo aprile potrebbe trasformarsi in un evento televisivo in grado di catalizzare ...

Beppe Grillo arriva su RaiDue con “C’è Grillo” : “Il nuovo format ideato da Carlo Freccero che racconta i grandi personaggi della tv italiana” : “Al via il nuovo format targato Freccero che vede i grandi personaggi della tivù italiana, in alcune delle pagine più belle ‘scritte’ da loro, sul piccolo schermo. L’obiettivo del format ideato da Carlo Freccero, è anche quello di colmare i vuoti di palinsesto di gennaio e febbraio, con una programmazione di qualità”, annuncia la Rai con una nota stampa. Operazione low budget già testata lo scorso 5 gennaio con ...

Beppe Grillo - il ribaltone M5s in Rai : Carlo Freccero lo riporta in tv : Carlo Freccero, neodirettore di Raidue in quota Cinque stelle, ha deciso di riportare Beppe Grillo sugli schermi della Tv di Stato. Il fondatore del M5s andrà in onda in prima serata dal 28 gennaio con lo spettacolo C'è Grillo, in qualche modo la risposta sovranista allo show-omaggio su Adriano Cele

Carlo FRECCERO/ "A The Voice sogno Asia Argento e Morgan" : i progetti del direttore di Rai 2 : CARLO FRECCERO è tornato nel consiglio di amministrazione della Rai per un anno, in questa intervista spiega che cosa ha intenzione di fare

Carlo Freccero e la “sua” RaiDue : “A The Voice sogno Asia e Morgan. I Fatti Vostri non chiuderà e Luttazzi lo incontrerò presto…” : “L’idea di richiamare Luttazzi può avere un sapore di rivincita. L’ho sentito tre quattro volte e lo incontrerò in Spagna a febbraio”. Carlo Freccero parla in una lunga intervista a Panorama dell’arrivo su Rai2 di Daniele Luttazzi. Potrà attaccare anche Di Maio e Salvini (“Molto probabile”, assicura il dirigente) e al giornalista che chiede se glielo lasceranno fare replica così: “Io vado via a ...

Asia Argento - la svolta sovranista? Carlo Freccero : "La voglio a Rai 2" : “Spero di avere Morgan e Asia Argento in giuria”. E' il direttore di Rai 2 Carlo Freccero che parla. Il dirigente ha riportato in Rai Simona Ventura alla conduzione di The Voice, il talent musicale anti X-Factor. E proprio a The Voice vorrebbe piazzare Morgan e la sua ex. Morgan è stato giudice di X