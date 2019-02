Campione d' Italia | il sogno della Criptovalley aspettando il commissario

Sci alpino - Dominik Paris Campione del Mondo : “Ho trovato il feeling giusto - sogno sempre le medaglie. Italia - che inizio” : Dominik Paris è l’uomo del giorno, il nuovo Campione del Mondo di superG ricorderà per sempre questo mercoledì sulle nevi di Are e non dimenticherà mai la sua prestazione da urlo lungo il pendio svedese che gli ha permesso di mettersi al collo la medaglia d’oro. L’altoatesino ha battuto una concorrenza da urlo e ha vinto la gara più importante della stagione con pieno merito, mettendosi alle spalle tutti gli altri big della ...

VIDEO Dominik Paris Campione del Mondo - il superG dell’azzurro : gara mastodontica ad Are - Italia in trionfo : Dominik Paris è il nuovo Campione del Mondo di superG, l’azzurro ha conquistato una strepitosa medaglia d’oro nella prima gara maschile della rassegna iridata. L’altoatesino è stato semplicemente superlativo ad Are (Svezia), ha sfoderato tutta la sua potenza e la sua classe proverbiale, ha brillato pur commettendo qualche piccola sbavatura e ha battuto l’intera concorrenza: oggi il nostro portacolori era semplicemente il ...

Ginnastica - Serie A 2019 : la Brixia Brescia presenta la squadra - Campionesse d’Italia imbattibili. Che parata di stelle : Folco Donati, Presidente della società Campione di Italia in carica, la Brixia Brescia, ha ufficializzato i nominativi delle ginnaste selezionate dai tecnici per la Serie A 2019. Sono ben quindici le atlete sulle quali la Brixia potrà fare affidamento quest’anno e fra queste, brillano sicuramente i nomi di Vanessa Ferrari, Martina Rizzelli ed Erika Fasana. Vanessa e Martina saranno sicuramente assenti alla prima prova, quella di Busto Arsizio, ...

Pallanuoto femminile - preliminari Eurolega 2019 : Olympiacos-Padova 9-9. Le Campionesse d’Italia vanno ai quarti da seconde : Serviva una vittoria, invece arriva un pari: il Padova impatta sul 9-9 con l’Olympiacos e passa ai quarti dell’Eurolega di Pallanuoto femminile da seconda classificata, e così incrocerà una delle vincitrici dei gironi eliminatori nella prima fase ad eliminazione diretta. Le patavine però dimostrano di potersela giocare alla pari con chiunque. Partono meglio le elleniche, che in un minuto e mezzo vanno già sul 2-0, ma al tramonto ...

Pentathlon indoor assoluto femminile - Sveva Gerevini è Campionessa italiana : PADOVA - Altra grandissima prestazione per Sveva Gerevini ., porta colori della Cremona Sportiva Atletica Arvedi. Sabato 26 gennaio a Padova si è aggiudicata il suo terzo titolo Italiano assoluto per ...

Pallanuoto femminile - preliminari Eurolega 2019 : Padova-Matarò 11-7. Campionesse d’Italia già ai quarti : Padova è già ai quarti di finale dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le Campionesse d’Italia battono anche il Matarò, per 11-7, e restano in testa al raggruppamento in compagnia delle elleniche dell’Olympiacos, contro le quali domattina si giocheranno il primato. Alle patavine servirà una vittoria per cercare un miglior accoppiamento nella fase ad eliminazione diretta. Nel primo quarto le padrone di casa cercano di ...

LIVE Italia-Olanda pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 in DIRETTA : il Setterosa affronta le Campionesse d’Europa! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto incontro dei gironi preliminari dell’Europa Cup di pallanuoto femminile: a Trieste si affrontano l’Italia e l’Olanda. Sfida importante per la selezione tricolore guidata da Fabio Conti: tre vittorie su tre per le azzurre fino ad ora, il Setterosa con un altro successo potrebbero mettere un piede verso le finali della manifestazione continentale. Nn sarà facile, di fronte ...

Tour Down Under 2019 : Elia Viviani show nella prima tappa - il Campione italiano dominante in volata : È subito il tricolore a sventolare nella prima tappa della corsa che apre il circuito World Tour di ciclismo su strada. Il campione italiano Elia Viviani si impone in volata nella frazione inaugurale del Tour Down Under in terra australiana: sprint come al solito perfetto per il capitano della Deceuninck – Quick Step nella tappa partita da North Adelaide e giunta in quel di Port Adelaide di 129 chilometri completamente pianeggianti. ...

Biliardo - ITALIA Campione DEL MONDO! Gli azzurri trionfano nei 5 birilli - impresa di Aniello e compagni : L’ITALIA del Biliardo non delude mai e vince i Mondiali a squadre specialità 5 birilli. La prima rassegna iridata di questa disciplina, che si è disputata a Lugano (Svizzera), ha visto il trionfo della nostra Nazionale che ha dominato la competizione in lungo e in largo senza concedere nemmeno un set agli avversari. Michelangelo Aniello, Matteo Gualemi, Daniel Lopez, Alberto Putignano e Andrea Quarta hanno dimostrato tutta la loro ...

Federica Venturelli Campionessa italiana Esordienti - secondo anno - : MILANO - Federica Venturelli trionfa anche all'Idroscalo di Milano e si conferma campionessa italiana di ciclocross per la categoria Esordienti Donne , secondo anno, . L'atleta classe 2005 di San ...