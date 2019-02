Calcio | Juniores Nazionali | i risultati e la classifica dopo la 19° giornata

Calcio - Juniores Provinciali : i risultati e la classifica dopo la 18° giornata : Per rimanere aggiornato settimanalmente sui risultati, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: http://www.facebook.com/sv.sport I risultati odierni: Alassio - Villanovese 16-1 Ventimiglia - Imperia 2-1 Speranza - AC Andora 1-2 Quiliano & Valleggia - Loanesi 3-2 Pietra Ligure - Ceriale 2-2 Dianese & Golfo - Veloce 1-0 ...

Ss Torre Angela Acds (Calcio - Juniores reg. C) - Di Piero : «Siamo forti - dobbiamo arrivare in alto» : Roma – Si è sbloccato dopo un lungo “inseguimento”. Francesco Di Piero, mezzala classe 2001 in forza alla Juniores regionale C del Torre Angela Acds, ci era andato vicino più volte e sabato è riuscito a segnare il suo primo gol stagionale. Nel match contro la Lupa Roma vinto per 3-1 dai ragazzi di mister Daniele Polletta ha realizzato il gol del momentaneo 2-0, in mezzo alla doppietta di un Luca Trincia semplicemente devastante. «Abbiamo ...

Ssd Roma VIII (Calcio - Juniores prov.) - Pinciotti : «Sappiamo che è dura - ma puntiamo al vertice» : Roma – Continua la scalata della Juniores provinciale della Roma VIII. I ragazzi di mister Massimiliano Mancuso hanno collezionato l’ennesimo risultato positivo piegando per 1-0 l’Atletico Monteporzio tra le mura amiche. Il gol decisivo, che consente ai capitolini di accorciare a soli due punti dal quinto posto occupato proprio dalla formazione castellana, lo ha messo a segno l’esterno destro offensivo classe 1998 Matteo Pinciotti che sta ...

Ssd Roma VIII (Calcio - Juniores prov.) - Mancuso : «Questa squadra può ambire ai primi tre posti» : Roma – Sembra aver messo le marce superiori la Juniores provinciale della Roma VIII. I ragazzi di mister Massimiliano Mancuso sono stati “frenati” solo dal calendario che nell’ultimo turno ha imposto ai capitolini una giornata di riposo, ma in precedenza la prima squadra giovanile della Roma VIII aveva collezionato quattro vittorie consecutive portando a casa anche il derby di inizio anno sul campo del Torre Angela Acds con un 2-1 firmato ...

Ss Torre Angela Acds (Calcio - Juniores reg. C) - Polletta : «Un mese a un dirigente per un pugno a un minore - ma si può?» : Roma – Un sabato amaro per la Juniores regionale C del Torre Angela Acds, non solo per la sconfitta che i ragazzi di mister Daniele Polletta hanno incassato sul campo della Pro Roma (2-3), ma anche per gli strascichi che ne sono seguiti. Il giudice sportivo ha squalificato Marco D’Orazi per tre giornate (due per il cartellino rosso e una per l’ammonizione che si è sommata alla diffida) e Luca Trincia per due (“espressioni offensive ...

Uln Consalvo (Calcio - Juniores prov.) - Centrone : «Cercheremo di onorare la memoria di Cortese» : Roma – Si è aperto con un lutto nel cuore il 2019 del Consalvo. Lo scorso 28 dicembre, infatti, è scomparso improvvisamente Roberto Cortese, vice allenatore della Juniores provinciale guidata da Giuseppe Centrone. In tutte le gare delle selezioni capitoline, ovviamente, si è osservato un minuto di silenzio e quello vissuto nel match della Juniores sul campo del Football Club Frascati è stato sicuramente particolare. «Roberto era mia ...

Ssd Roma VIII (Calcio) - il ds Fagotti sulle giovanili : «Bene la Juniores - sfortunati gli Allievi» : Roma – La Roma VIII sta provando a crescere e a strutturarsi. Non soltanto con una prima squadra che l’anno scorso vinse sul campo il campionato di Prima categoria (con il salto in Promozione negatole per i noti fatti) e che quest’anno può essere ancora tra le protagoniste, ma anche un settore giovanile che comincia a crescere. Dopo lo “start-up” della scorsa stagione con l’allestimento di una squadra Juniores provinciale, la Roma VIII ha ...

Calcio GIOVANILE - La juniores del Gladiator conquista il primo posto : sconfitto il Mondragone nel big match : 18:17:27 SANTA MARIA CAPUA VETERE. La juniores del Gladiator è inarrestabile. Grazie ad una prestazione impeccabile, i piccoli campioncini allenati da Antonio Liguori superano il Mondragone, con il ...

Ss Torre Angela Acds (Calcio - Juniores reg. C) - Di Bartolomeo : «Nel nuovo anno vogliamo risalire» : Roma – Si è concluso in anticipo il 2018 calcistico (ufficiale) della Juniores regionale C del Torre Angela Acds. I ragazzi di mister Daniele Polletta hanno pagato dazio nella tremenda (logisticamente parlando) trasferta contro i Monti Cimini che si sono imposti per 2-0, tarpando le ali ad una squadra capitolina che voleva provare a fare lo “scatto in avanti” dopo il successo con la Castelnuovese. «E’ stata una partita quasi ingiudicabile ...

Ssd Colonna (Calcio - Juniores prov.) - Gambini : «Calma : siamo primi - ma non siamo i favoriti» : Roma – La Juniores provinciale del Colonna non smette di stupire. La squadra di mister Valerio Gambini continua a comandare la classifica del proprio girone anche dopo il nono turno di campionato: il pirotecnico 4-3 sul difficile campo del Pro Calcio Torbellamonaca ha consentito ai castellani di rimanere in vetta. «Era una gara che temevo molto – spiega Gambini – Dovevamo affrontare un avversario molto valido allenato da un ottimo tecnico ...

Ss Torre Angela Acds (Calcio - Juniores prov.) - Formisano : «Vittoria per cuori forti nel derby» : Roma – Una partita che rimarrà a lungo negli occhi di chi l’ha vista. La Juniores provinciale del Torre Angela Acds è stata protagonista di un’incredibile vittoria in rimonta nel derby interno contro il Pro Calcio Torbellamonaca giocato sabato scorso. E’ mister Vincenzo Formisano a raccontare nel dettaglio la sfida terminata 4-3 a favore dei padroni di casa. «E’ stata una partita di continuo inseguimento – dice l’allenatore – Siamo andati ...