Calcio femminile | Serie A 2019 | l’Atalanta Mozzanica ferma la Juventus | la Fiorentina si

Calcio femminile - Serie A 2019 : insidia Atalanta Mozzanica per la Juventus - la Fiorentina ospita il Sassuolo : E’ tempo di giornata numero 16 nel campionato di Calcio femminile di Serie A. Il turno che ci attende, come è ovvio, andrà a delineare ulteriormente la graduatoria generale. Andiamo, quindi, a raccontarvi quale saranno le partite che caratterizzeranno questo weekend calcistico in rosa. Saranno cinque gli incontri in scena sabato alle ore 14.30. Fari puntati su Juventus e Fiorentina. La capolista affronterà in trasferta ...

Serie A Calcio femminile - calendario e orari del fine settimana (9-10 febbraio). Il programma e come vedere le partite in tv : Nel weekend (9-10 febbraio) andrà in scena la giornata 16 della Serie A del calcio femminile. Sabato, alle ore 14.30, cinque gli incontri in programma: la Roma affronterà al “Tre Fontane” il Florentia e cercherà di riprendere il filo del discorso interrotto dopo aver perso con la Juventus; la Fiorentina ospiterà al “Gino Bozzi” il Sassuolo per confermarsi seconda forza del campionato; confronto per la salvezza tra ...

Casa Milan ospita il Forum sul Calcio femminile : un movimento in crescita : L’attenzione nei confronti del calcio femminile in Italia è in costante crescita grazie anche alla decisione di importanti club di allestire una formazione per prendere parte al campionato di Serie A. Proprio per questo non è un caso che una gara a settimana venga trasmessa in diretta da Sky con riscontri notevoli da parte degli […] L'articolo Casa Milan ospita il Forum sul calcio femminile: un movimento in crescita è stato ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Fiorentina-Pink Bari 8-0 - giostra del gol al Bozzi nel recupero del 3° turno : È andata in scena quest’oggi, al “Gino Bozzi” di Firenze, la ripetizione della gara valida per il terzo turno del girone d’andata del campionato di Calcio femminile di Serie A tra Fiorentina e Pink Bari. Un replay decretato lo scorso 17 dicembre dal Giudice Sportivo in conseguenza del reclamo presentato e vinto dalla società pugliese relativamente ad un errore tecnico del direttore di gara. Ebbene, le ragazze di Antonio ...

Calcio femminile - le migliori italiane della quindicesima giornata di Serie A. Bonansea tuttocampista - Salvai un muro : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il quindicesimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. BARBARA Bonansea (JUVENTUS) – E sono dieci: segna come un attaccante e copre come un difensore. La tuttocampista per eccellenza che realizza e si dà un gran da fare ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Juventus-Roma 1-0 - decide un gol di Barbara Bonansea : Va in archivio la quindicesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Nel posticipo domenicale di Vinovo la Juventus si è imposta 1-0 contro la Roma grazie alla rete al 64′ di Barbara Bonansea che ha permesso alle bianconere di mantenersi in vetta alla graduatoria generale con 4 punti di vantaggio sul Milan. Una partita ben giocata dalla formazione di Rita Guarino, su un campo non semplice, reso insidioso dalla ...

Maltempo - Calcio femminile : rinviata Sassuolo-Pink Bari : La gara del Campionato femminile di serie A, Sassuolo-Pink Bari, prevista sabato 2 febbraio alle 14.30 allo Stadio Mirabello di Reggio Emilia, e’ stata rinviata a data da destinarsi per “inagibilita’ temporanea” decretata dal Comune di Reggio Emilia a causa del Maltempo. Lo rende noto la Figc. Per le stesse ragioni, e’ stata inoltre rinviata la partita Sassuolo-Orobica Bergamo valida per la 4 giornata di ritorno ...

Serie A Calcio femminile 2019 : classifica - calendario e squadre : Serie A calcio femminile 2019: classifica, calendario e squadre Quella 2018/2019 è la prima stagione in cui il campionato italiano di Serie A femminile è organizzato dalla FIGC. Dalla stagione 2015/2016 vi partecipano 12 squadre. La prima e la seconda classificata si classificano alla UEFA Woman’s Champions League, le ultime quattro squadre retrocedono invece in Serie B (conosciuta fino alla stagione 2012-2013 come A2). LEGGI ...

Un gioco da ragazze : Spagna da record - quasi 50mila spettatori per una partita di Calcio femminile : Per la cronaca la partita è stata vinta dall'Atletico 2-0. La tradizionale rivalità tra i baschi e le squadre della capitale ha dunque favorito un'affluenza da big match della Liga maschile, con l'...

Calcio femminile - Coppa Italia 2019 : Juventus - Roma - Fiorentina e Milan vincenti nell’andata dei quarti di finale : E’ andata in archivio l’andata dei quarti di finale della Coppa Italia 2019 di Calcio femminile e ci sono state poche sorprese: Juventus, Roma, Fiorentina e Milan si sono imposte nei loro match in trasferta, mettendo una serie ipoteca per la qualificazione alle semifinali in vista dei match di ritorno programmati mercoledì 20 febbraio. Partiamo dalle campionesse d’Italia che hanno realizzato un poker di reti contro il ...

Calcio femminile - Milena Bertolini : “Le ragazze sono motivate e felici quando vestono la maglia azzurra” : A “La Gazzetta dello Sport” ha parlato Milena Bertolini, CT della Nazionale italiana di Calcio femminile che, nella prossima estate tornerà a disputare la fase finale di un Mondiale dopo vent’anni. Alla Rosea l’allenatrice ha parlato degli obiettivi delle azzurre in Francia e della situazione generale del movimento in Italia. La qualificazione ottenuta ha generato attenzione mediatica e soprattutto, in un momento buio per ...