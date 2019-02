Calciatore arrestato | l’accusa è di estorsione e minacce NOME e DETTAGLI

Perché la Thailandia ha arrestato un Calciatore del Bahrein rifugiato in Australia : Hakeem al-Araibi, ex calciatore della Nazionale del Bahrein, che sta disputando la Coppa d’Asia negli Emirati Arabi Uniti, dal 27 novembre scorso è in carcere in Thailandia, a Bangkok. rifugiato in Australia, dove aveva ottenuto lo status, si è recato nel Sud est asiatico per una vacanza con la mogl