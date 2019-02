Cagliari | la protesta dei pastori blocca la squadra

calcioweb.eu

(Di sabato 9 febbraio 2019) Non è di certo un buon momento per il, il club sardo nelle ultime giornate ha perso diverse posizioni in classifica ed adesso la classifica fa paura. Ladi Maran si prepara per la 23^ giornata del campionato di Serie A, partita molto difficile sul campo del Milan, i rossoneri sono infatti alla ricerca di punti per la qualificazione in Champions League. Nel frattempo disavventura per laprima della partenza per Milano, ladeiper il prezzo del latte hato la, un gruppo di allevatori si è presentato ad Assemini sistemando le auto davanti al cancello: "Vogliamo l'appoggio del club". Gesto di Barella e Joao Pedro che hanno versato del latte a terra per solidarietà poi la partenza per la gara di campionato.