Bussetti | Lega | nella bufera per l' accusa ai professori del sud

Bufera su Bussetti - Lega - che parla di divario nord-sud. Di Maio : Dopo le parole di ieri ad Afragola, in Campania, del ministro dell'Istruzione Bussetti , 'non più soldi ma più impegno per colmare divario col Nord',, oggi insorgono i presidi delle scuole attraverso ...

Scuola - Bussetti - Lega - : 'Fondi al Sud? Prof si impegnino di più' - Poi la 'rettifica' : 'Frase estrapolata' : E' polemica per le parole del ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, in visita ad Afragola, nel Napoletano. A chi gli chiedeva se servissero più fondi per colmare il gap tra le scuole del Nord e ...

Lega e FI : via il cellulare per docenti e studenti |Il ministro Bussetti dice no : ok all'uso didattico : Il ministro dell'Istruzione, in quota leghista, non vede di buon occhio l'iniziativa bipartisan che prevede il “divieto di utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronico-digitali nei luoghi e negli orari dell’attività didattica”.