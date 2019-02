Bundesliga | il Borussia si fa rimontare in casa | da 3-0 a 3-3 con l' Hoffenheim

Bundesliga - il 'pazzo' Borussia Dortmund vince ancora e mantiene la vetta : Borussia Dortmund vittorioso sull'Hannover, la Bundesliga al momento dominata da Favre e soci per buona pace del Bayern Monaco Il Borussia Dortmund travolge l'Hannover e allunga in vetta alla ...

Bundesliga - il “pazzo” Borussia Dortmund vince ancora e mantiene la vetta : Borussia Dortmund vittorioso sull’Hannover, la Bundesliga al momento dominata da Favre e soci per buona pace del Bayern Monaco Il Borussia Dortmund travolge l’Hannover e allunga in vetta alla classifica della Bundesliga. La squadra di Lucien Favre si impone in casa per 5-1 con i gol di Hakimi (24′), Reus (60′), Goetze (62′), Guerreiro (67′) e Witsel (90′). Per l’Hannover a segno Bakalorz ...

Risultati Bundesliga - il Borussia Dortmund si riscatta e prepara un nuovo allungo [FOTO] : Risultati Bundesliga – Il Borussia Dortmund riscatta la sconfitta contro il Dusserdolf e conquista tre punti preziosi davanti al pubblico amico per la corsa al titolo, successo contro il Monchengladbach, quella che può essere considerata una diretta concorrente. I gialloneri passano in vantaggio dopo 43 minuti, il marcatore è Sancho, reazione ospite e poco prima del fischio dell’intervallo arriva il pareggio firmato da Kramer. ...

Bundesliga - prima sconfitta Borussia : PSG - Liverpool e Juve uniche imbattute nei campionati europei : La sconfitta del Borussia Dortmund in casa del Dusseldorf , 2-1,, avvenuta alla vigilia del 109compleanno del club giallonero, segna la prima sconfitta di Bundesliga per Marco Reus e compagni. ...

Bundesliga - impresa Dusseldorf : si ferma il Borussia Dortmund! : Si sono giocate alcune partite molto importanti valide per la Bundesliga, un campionato che sta regalando grosse sorprese, in particolar modo non entusiasmante il percorso del Bayern Monaco. Stagione strepitosa invece per il Borussia Dortmund, oggi però i gialloneri hanno dovuto fare i conti con una pesante sconfitta in trasferta, 2-1 il risultato finale e Dortmund fermo a quota 39 punti. Vittoria casalinga anche per il Wolfsburg, tutto ...

Risultati Bundesliga : Borussia di misura - poker Bayern : Poche sorprese nel sabato di Bundesliga, che ha visto i successi in testa di Borussia Dortmund e Bayern. I gialloneri superano 2-1 il Werder Brema grazie ai gol di Paco Alcacer e di Reus tra 20′ e 27′; sempre nel primo tempo, Kruse accorcia le distanze per gli ospiti. Nel finale, gol annullato a Mario Gotze. Successo roboante del Bayern, che rifila un sonoro 4-0 all’Hannover. Kimmich e Alaba spianano la strada ai bavaresi ...

Bundesliga - Borussia Dortmund rullo compressore. Risale la china il Bayern : TORINO - Undicesima vittoria in 14 incontri per il Borussia Dortmund , unico club ancora imbattuto in Bundesliga : le Vespe giallonere non rallentano la propria marcia, neppure nell'insidiosa ...