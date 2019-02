Brescia-Carpi | diretta streaming e tv | dove vederla | Serie B

Serie B Brescia-Carpi - probabili formazioni e diretta dalle 18. Dove vederla in tv : Allenatore: Castori ARBITRO : Illuzzi di Molfetta IN TV : Dazn SEGUI LIVE Brescia-Carpi Classifica Serie B La cronaca

Serie B Carpi - Castori : «Contro il Brescia non partiamo sconfitti» : Carpi - Contro il Brescia capolista, il Carpi non abbasserà la testa: è quello che promette il tecnico dei biancorossi Fabrizio Castori in conferenza stampa: 'Le partite vanno giocate, non ci sono ...

Illuzzi arbitra Brescia-Carpi : Questi gli arbitri designati per le gare della quarta giornata di ritorno del campionato di serie B, in programma sabato 9 febbraio alle ore 15.00. Brescia-Carpi, ore 18.00,: Illuzzi di Molfetta; ...

Serie B : Brescia-Cremonese 3-2 - Carpi-Livorno 1-4 : Nei primi due anticipi della diciassettesima giornata di Serie B, il Brescia batte 3-2 la Cremonese e si porta momentaneamente al primo posto, mentre il Livorno fa suo lo scontro salvezza di Carpi, ...

Brescia - Tonali salta il derby. Livorno a Carpi senza Diamanti : La Serie B riparte subito con la 18ª giornata, penultima del girone d'andata. In programma nel pomeriggio del 26 dicembre due partite: il sentito derby lombardo tra Brescia e Cremonese, la sfida ...

Serie B : Carpi-Lecce 0-1 - Brescia-Livorno 2-0 : Carpi-Lecce 0-1 - Il Lecce non è più una sorpresa, ma una conferma. Ai pugliesi basta una sola rete, quella di Andrea La Mantia al 36', la sua quinta in questo campionato, per volare al secondo posto ...

