Biotestamento - la legge non decolla e manca la Banca dati nazionale - : La norma sulle Disposizioni anticipate di trattamento è stata approvata nel 2017 ma manca il registro per la cui creazione sono stati stanziati oltre 2 milioni di euro. Intanto sono oltre 22mila i ...

Biotestamento - Conte vede Cappato a un anno dalla legge : ‘Ora misure attuative’. Ma su ddl eutanasia nessuna risposta : Le misure attuative della legge per le disposizioni anticipate di trattamento (Dat) saranno presto in arrivo. Un anno dopo la legge sul Biotestamento e alla luce delle ancora numerose difficoltà di attuazione, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato Marco Cappato e l’avvocata Filomena Gallo dell’associazione Luca Coscioni e ha promesso interverrà per velocizzare le pratiche. In realtà il colloquio era stato richiesto ...

La legge sul Biotestamento non basta - la politica si occupi sul serio del fine vita : La Corte Costituzionale ha emesso una pronuncia senza precedenti: l'ordinanza sospende il giudizio fino al 24 settembre 2019, in attesa che il Parlamento decida su un argomento delicato come il fine vita, magari adeguando la legge sul biotestamento nel rispetto dell'autodeterminazione dei pazienti.Continua a leggere

Biotestamento un anno dopo : la legge non basta. Pochi sanno cos’è e manca una banca dati nazionale : Si fa presto a dire testamento biologico, ma la verità è che dopo una lunga battaglia in Parlamento per arrivare alla legge approvata il 14 dicembre 2017 in Italia c’è ancora molto da fare. A un anno di distanza da quel voto storico, l’Associazione Luca Coscioni segnala una serie di ritardi e mancanze perché sia data piena applicazione alla norma che ha reso possibile, per ogni cittadino, la possibilità di presentare al proprio Comune le ...