: Foggia, bimbo di 9 anni muore strangolato da una corda nel box di famiglia - Corriere : Foggia, bimbo di 9 anni muore strangolato da una corda nel box di famiglia - NotizieIN : Bimbo muore strozzato da corda. Gioco? - TelevideoRai101 : Bimbo muore strozzato da corda. Gioco? -

A Orsara di Puglia,un bambino di 9 anni è morto strangolato da una delle corde che chiudono dei sacchi di iuta per il grano o per le olive. E' successo nel garage della casa di famiglia. Vano il tentativo di rianimarlo. All' arrivo dei sanitari del 118, il piccolo è morto durante i soccorsi. Si tratterebbe di un incidente, ma lo chiarirà l'inchiesta. Ilsarebbe stato da solo e sarebbe rimasto incastrato con il collo tra le corde. Alcuni familiari erano in casa, ma non si sarebbero accorti di nulla.(Di domenica 10 febbraio 2019)