Bimba di 3 anni cade dal 4° piano | la sorella la prende al volo salvandola

Milano - Bimba di 3 anni cade dal quarto piano : presa dalla sorella - è salva : Ha del miracoloso il salvataggio di una bambina di tre anni, precipitata dal quarto piano di un palazzo in via Ornato, alla periferia di Milano. La piccola è stata presa dalla sorellina di 13...

India - Bimba di 5 anni stuprata e uccisa/ Orrore a Mumbai : corpo straziato e lasciato sul ciglio della strada : India, bimba di 5 anni stuprata e uccisa. Ancora Orrore a Mumbai: il corpo straziato della piccola lasciato sul ciglio della strada

Bimba stuprata e uccisa a Mumbai - aveva 5 anni : Ennesimo orrore in India: una bambina di cinque anni e' stata violentata e uccisa a Mumbai dopo essere stata rapita mentre dormiva in una baracca insieme ai genitori e tre fratellini. Il vice commissario della polizia di Mumbai, Vikram Deshmane, ha detto alla Cnn che i genitori si sono rivolti ai poliziotti dopo aver capito che la bambina era scomparsa. Il corpo straziato della piccola e' stato ritrovato sul ciglio della strada. Il vice ...

India - ancora orrore - uccisa Bimba 5 anni : 14.49 Una bimba di appena 5 anni è stata rapita, stuprata e uccisa a Mumbai, in India. Lo ha detto alla Cnn il vicecommissario della polizia di Mumbai. La piccola è stata portata via dalla baracca in cui dormiva coi 3 fratellini e i genitori, che hanno dato l'allarme quando si sono accorti della scomparsa. Il corpo della bimba è stato trovato sul ciglio della strada, vicino a casa. Una sola persona sarebbe responsabile; controllate le ...

India. Rapita mentre dorme coi genitori - Bimba di 5 anni stuprata e ammazzata barbaramente : Il vice commissario della polizia di Mumbai, Vikram Deshmane, ha detto spiegato ch i genitori si sono rivolti ai poliziotti dopo aver capito che la bambina era sparita. Il corpo straziato della piccola è stato ritrovato sul ciglio della strada.Continua a leggere

La Spezia - cade un pezzo di persiana all'asilo : Bimba di 3 anni sfregiata al volto : Un brutto fatto di cronaca si è verificato questa mattina a La Spezia, in Liguria, precisamente nel quartiere Favaro. In una scuola materna una bambina di soli 3 anni è rimasta vittima di un incidente assurdo: un pezzo staccatosi da una persiana l'ha colpita in pieno volto. L'infisso, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto addosso alla piccola, sfregiandola in faccia. La notizia è riportata dal quotidiano Il Secolo XIX. Stava ...

Paura all’asilo - persiana cede e cade sui piccoli : Bimba di 3 anni sfregiata in viso : Secondo una prima ricostruzione, il pezzo di persiana si sarebbe staccato durante la riparazione di una finestra nella scuola materna. L'avvolgibile ha colpito la piccola che era troppo vicina ferendola con un taglio al volto vicino all'occhio. La piccola sottoposta a un intervento di chirurgia plastica.Continua a leggere

In Sicilia è nata una Bimba da record : la sua trisavola ha 78 anni : In Sicilia è nata una bimba da record: la sua trisavola ha 78 anni La piccola è venuta alla luce lo scorso 11 gennaio. L’assessore e il sindaco di Termini Imerese, provincia di Palermo, ci hanno messo giorni per ricostruire tutto l’albero genealogico e hanno organizzato una festa in Comune Parole chiave: ...

Sembrava semplice influenza - Bimba di 4 anni muore per polmonite in ospedale : Inizialmente i familiari credevano si trattasse di una semplice influenza da poter curare a casa, quando si è aggravata l'hanno portata in ospedale ma la bimba è morta pochi giorni dopo. Il dolore dl padre: "Mi sento come se avessi fallito perché non ho ancora 30 anni e sto per seppellire la mia bambina"Continua a leggere

Violenta e massacra Bimba di 2 anni : il suo papà decide di staccare spina del supporto vitale : “Ho dovuto staccare mia figlia dalla macchina che la teneva in vita", le drammatiche parole di Robert Smyth Jr, del New Jersey. L'uomo aveva lasciato la bimba dalla madre, sua ex compagna. Quest'ultima l'ha poi fatta uscire con il suo nuovo fidanzato: "Falla stare con me, voglio conoscerla meglio...".Continua a leggere

“Sei una befana” : maestre insultano Bimba down di 4 anni e picchiano i suoi compagni : Due maestre di una scuola dell'infanzia di Colorno, in provincia di Parma, sono state condannate in primo grado per maltrattamenti su undici alunni, di età compresa tra i 3 e i 5 anni, certificati dalle immagini riprese dalle telecamere nascoste nell'istituto. Tra i casi più gravi, quello di una piccola disabile apostrofata come "befana".Continua a leggere

Si filma mentre violenta Bimba di 18 mesi : 10 anni di carcere. I familiari : “Sono troppo pochi” : Joshua Gould, 23enne inglese, è stato trovato in possesso di un archivio con migliaia di immagini pedopornografiche. "Non c'ero con la testa" si è giustificato. La sentenza di condanna della Corte di Basildon non ha però soddisfatto i familiari delle giovanissime vittime.Continua a leggere

Modena - ustionata Bimba di 2 anni : “Si è rovesciata addosso la minestrina - urlava senza sosta” : Incidente domestico in un appartamento di Manzolino, a Castelfranco Emilia (Modena). Una bambina di due anni, mentre i genitori erano quasi pronti per il pranzo, sarebbe riuscita a tirare verso di sé il piatto con la minestrina in brodo ancora bollente. La piccola, rimasta ustionata sulla parte inferiore del viso e sul torace, è stata trasportata d’urgenza al Centro Ustionati di Parma.Continua a leggere

Limone Piemonte - Bimba di nove anni cade su una pista da sci. E’ grave : La bambina stava partecipando a una lezione di sci quando è caduta battendo violentemente la testa: l'uso del casco protettivo le ha salvato la vita. E' stata trasportata in eliambulanza all'ospedale Regina Margherita di Torino.Continua a leggere