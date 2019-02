Big Little Lies 3 si farà? Cosa sappiamo finora della seconda stagione

HBO conferma la data ufficiale di Big Little Lies 2 e lancia Veep e Chernobyl : La conferma ufficiale è arrivata e possiamo finalmente iniziare il conto alla rovescia per la messa in onda di Big Little Lies 2. Proprio come aveva già rivelato in tv Nicole Kidman, sembra proprio che i nuovi episodi saranno disponibili negli Usa da giugno anche se ancora non si conosce il giorno preciso ma si parla sempre più insistentemente di domenica 2 giugno. L'annuncio è arrivato all'incontro della stampa con la rete che ha lanciato ...

Little Mix a Milano nel 2019 - un’unica tappa italiana nel tour europeo : Biglietti in prevendita : Le Little Mix a Milano nel 2019 terranno l'unico concerto italiano della loro tournée europea. La notizia è di oggi: la girl band, tra le più seguite al mondo, farà ritorno nel nostro Paese per un solo evento in programma al Mediolanum Forum di Assago (Milano), il prossimo 18 settembre. Il live si colloca all'interno del calendario del tour che partirà il prossimo 16 settembre da Madrid, Spagna, per portare la musica delle Little Mix in tutto ...

Nuova foto di Big Little Lies 2 tra arresti e flashback : tre cose da sapere sulla nuova stagione : Le signore alla sbarra? Questo è quello che potrebbe essere al centro della première di Big Little Lies 2 soprattutto dopo la pubblicazione di un'altra foto ufficiale della nuova stagione. In occasione della cerimonia dei Golden Globes 2018, HBO ha mandato in onda un trailer delle serie tv in arrivo sulla sua rete e, quindi, anche della seconda stagione di Big Little Lies ma a fermare il frame più significativo e pubblicarlo poi sui social è ...

«Big Little Lies 2» : la prima foto è quella segnaletica : Big Little LiesBig Little LiesBig Little LiesBig Little LiesBig Little LiesBig Little LiesBig Little LiesBig Little LiesNon solo Game of thrones. Oltre alle prime, brevi – ma significative – immagini dell’ottava stagione sulla serie dei Sette Regni, Hbo ha rilasciato un piccolo teaser relativo a un’altra, attesissima (mini)serie di successo: Big Little Lies. https://www.instagram.com/p/BsWCCClj8I3/?utm_source=ig_embed LEGGI ANCHEGame of ...

Big Little Lies - Nicole Kidman svela la data della seconda stagione : Un'intervista lampo durante la sera del 31 dicembre può facilmente trasformarsi in una notizia se sei la protagonista e produttrice di Big Little Lies. Nicole Kidman il 31 dicembre appare per una breve dichiarazione, una sorta di augurio di fine anno, allo show New Year's Eve Live with Anderson Cooper e Andy Cohen e nel corso di una veloce dichiarazione rilascia la notizia che tutti stavamo aspettando: la data della seconda stagione di ...

Big Little Lies 2 in onda in estate : la gaffe di Nicole Kidman spingerà HBO a rivelare la data ufficiale? : Sono molti i fan in tutto il mondo che attendono con ansia la "sudatissima" Big Little Lies 2 e sembra che il momento topico non arriverà molto presto, almeno secondo quanto rivelato da Nicole Kidman lo scorso 31 dicembre. L'attrice ha presenziato ad un programma sulla CNN al fianco del marito Keith Urban, "New Year's Eve Live con Anderson Cooper e Andy Cohen", ed è stato proprio allora che ha risposto ad una domanda sulla messa in onda di ...

Nicole Kidman è pronta a tornare sul grande schermo. L'attrice premio Oscar è infatti tra i protagonisti di Acquaman, il film con Jason Momoa in sala dal prossimo 1° gennaio. Nonostante il successo e le decine di film che le sono valsi i più prestigiosi

Maratona Big Little Lies su Sky Atlantic a Natale : la programmazione e le novità sulla seconda stagione : Tutto è pronto per la Maratona Big Little Lies oggi pomeriggio su Sky Atlantic. La serie tv con Nicole Kidman, Reese Witherspoon e Shailene Woodley, ha conquistato il pubblico americano e quello italiano ormai due anni fa e mentre tutti sono pronti a vedere i nuovi episodi dell'annunciata seconda stagione, altri si preparano oggi ad un rewatch natalizio di tutto rispetto. Da una parte c'è chi ha già visto e rivisto la serie e oggi lo rifarà ...