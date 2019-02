Biathlon | podio sfiorato per l’Italia femminile | 4° posto per Wierer e compagne | peccato

Biathlon - individuale femminile di Canmore : stupendo podio per Lisa Vittozzi : Biathlon, individuale femminile di Canmore: Lisa Vittozzi ha conquistato una medaglia di bronzo fantastica in terra canadese Subito un podio per l’Italia nell’individuale femminile di Canmore, in Canada, che ha aperto al giorni di competizioni di Coppa del mondo. Il merito è di Lisa Vittozzi, terza nella gara disputata sull’inedita distanza dei 12,5 km (anzichè 15 km) a causa delle basse temperature e vinta dalla ...

Biathlon - Individuale 12 - 5 km Canmore 2019 : Lisa Vittozzi - podio pesantissimo nel gelo! Vince Eckhoff - Dorothea Wierer sbaglia troppo : Nel freddo polare di Canmore (Canada), Lisa Vittozzi conquista il primo podio in Coppa del Mondo in una Individuale, anche se quest’oggi accorciata a 12,5 km rispetto ai consueti 15 (e con 45″ di penalità per ogni errore invece di un minuto). L’azzurra ha realizzato un vero capolavoro al poligono, non fallendo neppure un bersaglio: il 20/20 tuttavia non le è bastato per agguantare la vittoria. La 24enne sappadina è stata ...

Biathlon – Mondiali di Osrblie - l’Italia sul terzo gradino del podio con i giovani : Italia di bronzo ai Mondiali di Osrblie: Leonesio, Giacomel e Bionaz portano la staffetta sul podio della categoria giovani Arriva la prima medaglia italiana ai Mondiali giovanili di Biathlon in corso a Osrblie, in Slovacchia. A conquistarla sono stati gli azzurri della staffetta maschile categoria giovani, Iacopo Leonesio (che era stato il migliore nell’individuale di sabato), Tommaso Giacomel (argento nella sprint nella scorsa ...

Biathlon – Mass start deludente per Windisch : tre errori lo escludono dalla lotta per il podio ad Anterselva : Windisch, tre errori fatali: era in lotta per il podio nella Mass start di Anterselva, chiude 13°. Hofer secondo solo a Boe sugli sci Dominik Windisch ha fatto sognare Anterselva per tre quarti gara, poi il giro sugli sci in compagnia di Johannes Boe deve averlo stremato perché all’ultimo poligono, dopo aver trovato per tre volte lo zero, l’altoatesino ha commesso tre errori che gli hanno fatto perdere la possibilità di ...

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Anterselva in DIRETTA : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer cercano la rimonta per il podio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’Inseguimento femminile di Anterselva (Italia), sesta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Le attenzioni azzurre saranno tutte rivolte sul versante femminile. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono pronte a darsi battaglia per la classifica generale e nel contempo per il successo sulle nevi nostrane. Un weekend dalla valenza particolare per entrambe, in lotta su due fronti e con ...

Ad Anterselva nella cattedrale italiana del Biathlon - Wierer e Vittozzi giù dal podio della sprint : In casa Italia, occhi puntati su Lukas Hofer che in questo format ha ottenuto l'unica vittoria in Coppa del Mondo proprio qui ad Anterselva nel 2014.

Biathlon - Cdm donne : Vittozzi e Wierer fuori dal podio ad Anterselva ma allungano in classifica : Anterselva - E' mancato un nulla a Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer per salire sul podio nella gara sprint di coppa del Mondo di Biathlon ad Anterselva. In una gara dalle mille emozioni, le due azzurre hanno a lungo sognato la vittoria dopo un primo poligono perfetto, chiuso nelle prime posizioni ma poi si sono dovute ...

LIVE Biathlon - Mass Start maschile Ruhpolding 2019 in DIRETTA : Johannes Boe contro tutti - Lukas Hofer da podio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Mass Start maschile a Ruhpolding (Germania), quinta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Sulle nevi tedesche ci aspetta una gara dalle palpitanti emozioni dove potrà accadere di tutto e, come sempre, sarà una sfida tra precisione e velocità. Sarà caccia aperta a Johannes Boe. Il norvegese, dominatore assoluto in questa prima parte di stagione, vuol allungare la propria striscia ...

Biathlon - Sprint femminile Ruhpolding 2019 - Lisa Vittozzi : “Il podio sta diventando una piacevole abitudine. Oggi non potevo fare più di così” : Lisa Vittozzi conferma lo straordinario momento di forma e con il secondo posto nella Sprint di 7,5 km di Ruhpolding (Germania), sale per la terza volta consecutiva sul podio nella Coppa del Mondo di Biathlon. L’azzurra ha fatto la differenza ancora al poligono con un altro 10/10 ed ha chiuso alle spalle, per 11.5”, della slovacca Anastasija Kuzmina, più veloce sugli sci. Un risultato che permette a Vittozzi di avere una consapevolezza ancora ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Ruhpolding 2019 in DIRETTA : Lisa Vittozzi da podio - Dorothea Wierer da top ten : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta Sprint femminile della Coppa del Mondo di Biathlon sulla distanza di 7.5 km in programma a Ruhpolding, in Germania: oggi alle ore 14.30 Dorothea Wierer, prima nella classifica generale e Lisa Vittozzi, seconda, affrontano l’assalto del resto del mondo, in particolare della slovacca Fialkova e della francese Chevalier, rispettivamente terza e quarta nella graduatoria di ...

LIVE Biathlon - Staffetta femminile Oberhof 2019 in DIRETTA : Lisa Vittozzi riferimento nell’Italia a caccia del podio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Staffetta femminile della quarta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Sulle nevi di Oberhof (Germania) si chiude una quattro giorni di gare decisamente intensa in cui le soddisfazioni per il Bel Paese non sono affatto mancate. La doppietta (sprint-inseguimento) di Lisa Vittozzi ha scaldato i cuori degli appassionati e la sappadina è definitivamente esplosa ne luogo dove questa disciplina ...

Biathlon – Hofer terzo nella pursuit di Oberhof : primo podio stagionale per l’azzurro : Oberhof parla italiano: Hofer terzo nella pursuit, primo podio stagionale Lukas Hofer aveva ripetuto spesso nelle settimane precedenti di essere sulla strada giusta e alla seconda gara del 2019 ha imbeccato quella della perfezione. Nell’inseguimento di Oberhof l’azzurro centra il primo podio della stagione con uno spettacolare 100% al tiro: per uno come lui, veloce sugli sci al livello dei migliori del mondo (oggi terzo ...

Biathlon - Inseguimento Oberhof 2019. Lukas Hofer : “Il podio paga sempre - che clima in squadra!” : Lukas Hofer ha conquistato un bellissimo terzo posto nell’Inseguimento di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. L’azzurro si è reso protagonista di una fantastica gara ed è così riuscito a salire sul podio per la prima volta in questa stagione: l’altoatesino ha lottato fin dall’inizio, ha rimontato, si è fatto valere sugli sci e al poligono, nel finale ha combattuto con Peiffer che lo ha beffato ...