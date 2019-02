Bevono liquore al metanolo tossico | 40 morti alla festa tradizionale

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 febbraio 2019) Unbevuto che conteneva. Lo hanno bevuto le 39 persone che sono morte durante unain India. Altre 27 sono state colte da malore. Secondo fonti di polizia, 26 persone sono morte in due luoghi diversi nello Stato di Uttar Pradesh, 306 chilometri a est dcapitale New Delhi. Altre 13 persone morte nel vicino Stato di Uttarakhand. Leper consumo illegale di bevande “corrette” cono altri prodotti pericolosi non sono cosa insolita in India, dove le caste più povere non possono permettersi di acquistare liquori legali. La polizia ha arrestato 8 persone, presunti fornitori. Sono stati poi sospesi dal servizio 35 pubblici ufficiali.L'articoloal: 40proviene da Il Fatto Quotidiano.