Berlusconi | “Situazione dell’Italia? Io in un giorno ho perso 120 milioni Mi considero

(Di sabato 9 febbraio 2019) Silviodurante un evento a Teramo in sostegno del candidato presidente del centrodestra alle regionali abruzzesi, Marco Marsilio, attacca l’operato del governo M5s-Lega alla luce degli ultimi dati economici. “L’Italia? Il calo della produzione ha fatto crollare la borsa, solo io giovedì ho120“. Il leader di Forza Italia vuole convincere la platea a votare per il centrodestra alle urne di domenica in Abruzzo e rilancia: “Misacerdote della cristianità, della democrazia e della libertà“. “E come vedete dico messa tutti i giorni“, conclude scatenando l’applauso del pubblico.L'articolo: “Situazione dell’Italia? Io in unho120. Miun sacerdote della democrazia” proviene da Il Fatto Quotidiano.