Basket Serie A | gli anticipi della 19ª giornata | Cantù vince a Reggio Emilia | Cremona

Basket - 19a giornata Serie A 2019 : Cantù espugna Reggio Emilia - Cremona supera Bologna : Due gli anticipi della 19a giornata della Serie A1. La prima di Stefano Pillastrini sulla panchina di Reggio Emilia è amara, perchè la Grissin Bon cade in casa contro una ritrovata Acqua San Bernardo Cantù. I lombardi si impongono 99-89 grazie ad una strepitosa prestazione di Devon Jefferson e Frank Gaines, che mettono a referto rispettivamente 32 e 29 punti. Una partita che ha sempre visto in controllo Cantù, che si è presentata ...

DIRETTA CREMONA VIRTUS BOLOGNA/ Risultato live 22-18 - streaming video e tv : gara equilibrata - Basket Serie A - : DIRETTA CREMONA VIRTUS BOLOGNA, streaming video e tv: la Vanoli arriva dalla sconfitta di Cantù, la Segafredo ha dominato in casa contro Avellino.

LegaBasket Serie A – Arrivano i complimenti del Presidente Fip Giovanni Petrucci : sistema virtuoso e rispetto delle regole : Il Presidente della Fip, Giovanni Petrucci, tramite una nota stampa ufficiale, ha espresso i suoi complimenti verso la Legabasket Serie A, impegnata nella creazione di un sistema virtuoso che porti al pieno rispetto delle regole Il Presidente Fip Giovanni Petrucci manifesta il proprio apprezzamento per lo sforzo che la Legabasket Serie A sta compiendo per creare un sistema virtuoso che porti al rispetto pieno e puntuale delle regole e dei ...

Basket femminile - Serie A1 2019 : il quadro della 17a giornata. Ragusa-San Martino di Lupari big match - riposo per Schio : Diciassettesima giornata di Serie A1 femminile in arrivo: ne mancano, compresa questa, sei alla fine della stagione regolare. Con l’uscita di scena di Napoli una squadra a turno adesso riposa, ed in questo weekend è Schio (su cui pendono voci di un possibile addio di Allie Quigley a fine girone di Eurolega) a farlo. Questo consente a Venezia di poter allungare di nuovo in classifica e a Ragusa di tentare l’aggancio. Vediamo il quadro ...

Basket - Serie A : rigettato il ricorso dell’Olimpia Milano sul caso Nunnally : Olimpia Milano, il ricorso in merito al caso Nunnally è stato rigettato dalla Corte Sportiva di appello in data odierna “La Corte Sportiva di Appello, nella seduta odierna, ha rigettato il reclamo della società A|X Armani Exchange Olimpia Milano (avverso la decisione del Giudice Sportivo di omologazione della gara n.1251 col risultato di 20-0 in favore della società OriOra Pistoia Basket 2000) e ha dichiarato scontata la giornata di ...

Basket - Serie A 2019 - 19a giornata : Cremona-Bologna il big match - Venezia-Trento è rivincita della finale scudetto 2016 : Il campionato di Serie A 2018-2019 sta per giungere a un momento di pausa per via della disputa della Coppa Italia dal 14 al 17 febbraio e poi del doppio impegno della Nazionale per le qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 del 22 e 25 febbraio. Per questo la diciannovesima giornata avrà quasi il sapore di un momento in cui chiedersi a che punto siamo, cos’altro può succedere. Andiamo a vedere nel dettaglio gli incontri che questo turno ...

Basket Serie C Silver : il Costone Siena ospita la capolista Prato : La Vismederi Costone Siena ha interrotto la propria striscia vincente sul campo di Pontedera dove nello scorso turno ha rimediato una dolorosa sconfitta, figlia delle alte percentuali al tiro fatte ...

Basket - Serie A : Stefano Pillastrini nuovo coach di Reggio Emilia : Stefano Pillastrini è il nuovo capo allenatore di Reggio Emilia . La notizia era nell'aria ed è stata confermata dalla società Emiliana con una nota ufficiale: "Pallacanestro Reggiana comunica di aver ...

Serie A Basket - clamoroso errore dell’Olimpia Milano : il Giudice Sportivo assegna la vittoria a tavolino a Pistoia : La formazione lombarda ha schierato nel match contro Pistoia lo squalificato Nunnally, perdendo così a tavolino il match Oriora Pistoia vince a tavolino per 20-0 la gara contro l’Olimpia Milano valida per la terza giornata di ritorno del campionato di Basket di Serie A. Il provvedimento disciplinare annunciato oggi dalla Fip ribalta il verdetto del campo. I milanesi campioni d’Italia, che si erano imposti in casa dei toscani ...

Basket - Serie A 2019 : Milano perde a tavolino contro Pistoia! James Nunnally era squalificato - non avrebbe dovuto scendere in campo : Poco più di mezza giornata è bastata a dirimere il “caso-Nunnally” venutosi a creare dopo la disputa del match tra Oriora Pistoia e A|X Armani Exchange Milano. Il giudice sportivo ha respinto l’istanza di ricorso della società toscana, ma ha appurato il fatto che su James Nunnally pendesse una squalifica in essere ancora non scontata ed ha perciò omologato la gara con il 20-0 a favore di Pistoia. In particolare, l’istanza ...

Basket - Serie A 2019 : c’è un caso Nunnally - in campo da squalificato in Pistoia-Milano. L’Oriora valuta il ricorso - l’Olimpia rischia la sconfitta a tavolino? : Nel dopogara di Oriora Pistoia-A|X Armani Exchange Milano da alcune fonti di informazioni pistoiesi, e precisamente Pistoia Sport, scoppia la grana relativa all’impiego di James Nunnally nel posticipo della Serie A 2018-2019. L’ultimo arrivato in casa Olimpia, infatti, a norma di regolamento in campo non ci si sarebbe dovuto presentare. Ai tempi in cui militava ad Avellino, infatti, il ventottenne di San Josè subì una squalifica ...

Basket - i migliori italiani della 18a giornata di Serie A. Marco Spissu migliore e sfortunato - bene diversi azzurri nel giro della Nazionale : E’ la Sardegna a regalare alla Serie A i due migliori giocatori della diciottesima giornata, grazie allo scontro tra Sassari e Brindisi finito dopo un tempo supplementare e vinto dall’Happy Casa ormai lanciata nella corsa ai playoff. In particolare, a prendersi il rango di miglior italiano del turno è Marco Spissu, che proprio oggi compie 24 anni. Lui, che a Sassari è nato, dopo anni di gavetta in A2 si è preso con costanza il ...