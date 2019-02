Barbara D' Urso | domani Domenica Live non andrà in onda | ecco cosa è successo

Barbara d'Urso e la violenza sulle donne/ "Scappate dagli uomini violenti. Non potete cambiarli - vanno curati" : Barbara d'Urso e la sua battaglia contro la violenza sulle donne. L'appello: "Scappate dagli uomini violenti. Non potete cambiarli, vanno curati"

Barbara D'Urso e la violenza contro le donne : 'Tacendo non aiutate i vostri uomini che vi picchiano' : L'impegno per contrastare la piaga della violenza contro le donne e l'importanza di adottare provvedimenti efficaci in materia. Sono i temi al centro di un approfondimento di gnews - giustizia ...

“Live – Non è la D’Urso” - leggi di cosa tratterà il nuovo talk in prima serata di Barbara d’Urso da mercoledì 20 febbraio : Una Barbara d’Urso che strizza l’occhio a Massimo Giletti per il suo nuovo talk in prima serata, il primo da diversi anni a questa parte. Si chiamerà “Live – Non è la d’Urso”, con... L'articolo “Live – Non è la d’Urso”, leggi di cosa tratterà il nuovo talk in prima serata di Barbara d’Urso da mercoledì 20 febbraio proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Oroscopo di Ada Alberti da Barbara d’Urso : le previsioni del weekend : Ada Alberti: Oroscopo 9-10 febbraio svelato da Barbara d’Urso Barbara d’Urso ha accolto anche oggi i consigli di Ada Alberti. L’astrologa di Canale5 è tornata nel programma della conduttrice partenopea per svelare l’Oroscopo del weekend con le previsioni del 9 e 10 febbraio. Ada Alberti ha assegnato, come di consueto, un voto ai dodici segni dello zodiaco in base alla fortuna riscontrata nella sfera affettiva e ...

Bianca Atzei e il figlio di Barbara D’Urso paparazzati insieme : le foto del bacio : Novità in vista per Bianca D’Atzei. La cantante ed ex naufraga della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi ha ritrovato l’amore. Dopo il periodo difficile seguito alla separazione dal campione di Moto Gp Max Biaggi, starebbe ricominciando ad aprire il suo cuore a un altro uomo. L’identità del fortunato viene svelata dal settimanale Nuovo, che pubblica gli scatti di una cena a Milano tra Bianca Atzei ed Emanuele Berardi, figlio di ...

Barbara D’Urso e il bacio appassionato in diretta : Tutti i fans della Dottoressa Giò hanno vissuto oggi un momento romantico quando Barbara D"Urso si è baciata appassionatamente in diretta con il Dott. Paolo Zampelli alias l'attore, scrittore e sceneggiatore Marco Bonini che è andata a trovarla a Pomeriggio 5 per presentare il suo romanzo "Se ami qualcuno dillo".L"amicizia tra i due nata sul set della Dottoressa Giò e nella fiction (nella vita reale sono soltanto amici) si sono pian piano ...

Pomeriggio 5 : Barbara D’Urso bacia in bocca Marco Bonini (VIDEO) : Barbara D’Urso e Marco Bonini: bacio in bocca a Pomeriggio 5 La puntata di giovedì 7 febbraio di Pomeriggio 5 si è chiusa davvero con un clamoroso colpo di scena. Barbara D’Urso e Marco Bonini si sono baciati in bocca. L’attore è andato ospite per promuovere il suo ultimo libro dal titolo ‘Se ami qualcuno dillo’, che sancisce il suo esordio alla narrativa. Nonostante la sua apparizione è durata davvero una mangiata ...

Alvin risponde a Barbara D’Urso dopo le accuse : Alvin ha risposto alle accuse di Barbra D’Urso in merito al caso di John Vitale”. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi si è rivolto con parole decisamente poco carine nei confronti della conduttrice, la cui replica non ha tardato ad arrivare. La D’Urso si è sentita molto offesa come donna, ha ringraziato Alessia Marcuzzi per averla difesa ma ha rimproverato Alvin che durante il dibattito dell’Isola ha precisato ...

Bianca Atzei con Emanuele Berardi - figlio di Barbara D'Urso : i due a cena insieme tra baci e abbracci : Bianca Atzei ha ritrovato il sorriso dopo la fine della storia d'amore con Max Biagi. Lei stessa aveva dichiarato di avere un nuovo amore e con Jonathan Kashanian sembrava essere uscita allo...