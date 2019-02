Bankitalia | Salvini | Signorini? Chi non ha vigilato trae conseguenze

Matteo Salvini e Luigi Di Maio dichiarano guerra a Bankitalia e Consob : “I vertici vanno azzerati” : Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno le idee chiare sugli organismi di controllo economici e lanciano un messaggio inequivocabile: "Banca d'Italia e Consob andrebbero azzerati, altro che cambiare una-due persone", afferma Salvini. Gli fa eco Di Maio: "Non possiamo pensare di confermare le persone che sono state nel direttorio di Bankitalia, se pensiamo a tutto quel che è accaduto in questi anni".Continua a leggere

Da Bankitalia alle ex Pop veneteDi Maio e Salvini ritrovano l'intesa : Gli alleati di governo, a Vicenza per l'assemblea dei "truffati" di Pop Vicenza e Veneto Banca, ritrovano l'intesa sul tema della tutela del risparmio e dei mancati controlli. E annunciano che sono in arrivo i rimborsi automatici nonostante i rilievi della Commissione europea Segui su affaritaliani.it